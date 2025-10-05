https://crimea.ria.ru/20251005/odin-chelovek-pogib-i-dvoe-postradali-v-dtp-pod-simferopolem-1149982111.html

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Симферополем

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 05.10.2025

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Симферополем

В ДТП под Симферополем с участием автомобилей Honda и Lada погиб пассажир, еще двое ранены, сообщает госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 05.10.2025

2025-10-05T20:14

2025-10-05T20:14

2025-10-05T20:14

госавтоинспекция крыма

новости крыма

симферопольский район

дтп в крыму и севастополе

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/05/1149982290_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_77abf9a9ee3562b5b7324ce2ccb757b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В ДТП под Симферополем с участием автомобилей Honda и Lada погиб пассажир, еще двое ранены, сообщает госавтоинспекция Крыма.По предварительным данным, авария произошла 5 октября около 14:08 на автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта. Водитель автомобиля Honda, направлясь в сторону Симферополя, не справился с управлением на повороте из-за погодных условий. Машину занесло, после чего она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lada.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками ГАИ.Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки – в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое детейСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"На Кубани легковушка влетела в грузовик – три человека погиблиТри человека погибли и 26 получили ранения в ДТП в Крыму

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госавтоинспекция крыма, новости крыма, симферопольский район, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп