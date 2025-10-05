Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Симферополем
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Симферополем
В ДТП под Симферополем с участием автомобилей Honda и Lada погиб пассажир, еще двое ранены, сообщает госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T20:14
2025-10-05T20:14
госавтоинспекция крыма
новости крыма
симферопольский район
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В ДТП под Симферополем с участием автомобилей Honda и Lada погиб пассажир, еще двое ранены, сообщает госавтоинспекция Крыма.По предварительным данным, авария произошла 5 октября около 14:08 на автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта. Водитель автомобиля Honda, направлясь в сторону Симферополя, не справился с управлением на повороте из-за погодных условий. Машину занесло, после чего она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lada.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками ГАИ.Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки – в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое детей
симферопольский район
госавтоинспекция крыма, новости крыма, симферопольский район, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Симферополем

Под Симферополем столкнулись две легковушки – один погибший и двое пострадавших

20:14 05.10.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Симферопольском районе
ДТП в Симферопольском районе
© Госавтоинспекция Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В ДТП под Симферополем с участием автомобилей Honda и Lada погиб пассажир, еще двое ранены, сообщает госавтоинспекция Крыма.
По предварительным данным, авария произошла 5 октября около 14:08 на автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта. Водитель автомобиля Honda, направлясь в сторону Симферополя, не справился с управлением на повороте из-за погодных условий. Машину занесло, после чего она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lada.

"В результате ДТП в "Ладе" пассажир 1969 года рождения смертельно травмирован, еще два пассажира получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", – уточнили в полиции.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками ГАИ.
Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки – в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое детей
Госавтоинспекция КрымаНовости КрымаСимферопольский районДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
Лента новостейМолния