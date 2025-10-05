Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России продолжает громить силы противника - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Новости СВО: армия России продолжает громить силы противника
Новости СВО: армия России продолжает громить силы противника - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Новости СВО: армия России продолжает громить силы противника
Подразделения вооруженных сил России продолжают наносить удары по ВСУ на нескольких направлениях, в том числе в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской,... РИА Новости Крым, 05.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил России продолжают наносить удары по ВСУ на нескольких направлениях, в том числе в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных и егерской бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Катериновка, Новая Сечь, Угроеды, Кровное, Андреевка, Осоевка и Искрисковщина Сумской области.На Харьковском направлении поражены подразделения двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоужвиновка, Волчанск, Двуречанское, Бологовка, Амбарное и Покаляное Харьковской области.Потери противника составили до 190 военнослужащих, одну боевую бронемашину, пять автомобилей, два артиллерийских орудия и пусковую установку HIMARS. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.Подразделения "Запад" заняли выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах Песчаное, Купянск, Петровка Харьковской области, Ямполь, Новониколаевка, Крымки и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери украинских формирований – до 225 военнослужащих, две боевые бронемашины, 15 автомобилей и одно орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады Нацгвардии в районах Северск, Райгородок, Резниковка, Иванополье, Алексеево-Дружковка и Константиновка. Противник потерял до 130 военнослужащих, три боевые бронемашины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение на переднем крае, поражая живую силу и технику шести механизированных, штурмовой, двух егерских, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад Нацгвардии в районах Димитров, Грузское, Торецкое, Рубежное, Артемовка, Дорожное, Ивановка, Красноармейск и Гришино Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 430 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства, бронемашину "Senator" канадского производства, пикап и орудие полевой артиллерии.Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанося поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Успеновка, Малиновка, Павловка, Привольное, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области. Потери – более 270 военнослужащих, одна боевая бронемашина, восемь автомобилей и склад материальных средств.Подразделения "Днепр" поразили живую силу и технику тяжелой механизированной и механизированной бригад ВСУ в районах Малая Токмачка, Лукьяновское и Червоная Криница Запорожской области. Уничтожено до 55 военнослужащих, четыре автомобиля, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, железнодорожным составам для перевозки вооружения и военной техники, центру обеспечения ВСУ горючим, местам хранения и подготовки к запуску дронов дальнего действия и РСЗО HIMARS, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 137 районах.Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 145 беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СВО: армия России продолжает громить силы противника

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
