Над Крымом сбит украинский дрон
Над Крымом сбит украинский дрон - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Над Крымом сбит украинский дрон
Средства ПВО с 08.00 мск до 12.00 мск сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской областью и Республикой Крым,... РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T12:55
2025-10-05T12:55
2025-10-05T13:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Средства ПВО с 08.00 мск до 12.00 мск сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской областью и Республикой Крым, сообщило Минобороны РФ.
Новости
Над Крымом сбит украинский дрон
Над Крымом сбит украинский дрон - Минобороны
12:55 05.10.2025 (обновлено: 13:03 05.10.2025)