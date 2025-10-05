Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: начала расти очередь с обеих сторон
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: начала расти очередь с обеих сторон
Крымский мост сейчас: начала расти очередь с обеих сторон
2025-10-05T13:07
2025-10-05T13:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами Крымского моста с обеих сторон начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи же проезда ожидают 40 автомобилей.Накануне на Крымском мосту была пробка со стороны Керчи. Около 500 транспортных средств ожидали проезда. Очередь образовалась из-за перекрытия моста.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Крымский мост сейчас: начала расти очередь с обеих сторон

В очереди перед досмотровыми пунктами Крымского моста находятся 95 машин

13:07 05.10.2025 (обновлено: 13:19 05.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами Крымского моста с обеих сторон начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 55 транспортных средств", – говорится в публикации по состоянию на 13.00.
Со стороны Керчи же проезда ожидают 40 автомобилей.
Накануне на Крымском мосту была пробка со стороны Керчи. Около 500 транспортных средств ожидали проезда. Очередь образовалась из-за перекрытия моста.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.
Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
