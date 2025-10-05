https://crimea.ria.ru/20251005/krymskiy-most-seychas-nachala-rasti-ochered-s-obeikh-storon-1149974737.html
Крымский мост сейчас: начала расти очередь с обеих сторон
Крымский мост сейчас: начала расти очередь с обеих сторон
2025-10-05T13:07
2025-10-05T13:07
2025-10-05T13:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами Крымского моста с обеих сторон начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи же проезда ожидают 40 автомобилей.Накануне на Крымском мосту была пробка со стороны Керчи. Около 500 транспортных средств ожидали проезда. Очередь образовалась из-за перекрытия моста.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
