Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 4 раза за час - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 4 раза за час
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 4 раза за час - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 4 раза за час
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста резко выросла очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 05.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста резко выросла очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее проезда с двух сторон мостового перехода ждали 95 автомобилей.Проехать транспортный переход без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 4 раза за час

Крымский мост – на выезде с полуострова проезда ждут более 300 машин с двух сторон

14:07 05.10.2025 (обновлено: 14:08 05.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста резко выросла очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 160 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 175 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 14:00.

Часом ранее проезда с двух сторон мостового перехода ждали 95 автомобилей.
Проехать транспортный переход без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
