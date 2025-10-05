Рейтинг@Mail.ru
Керчанка стала первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия" 05.10.2025
Керчанка стала первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия"
Керчанка стала первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия" - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Керчанка стала первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия"
Алена Лесняк из Керчи завоевала титул первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия 2025", сообщается в официальном Telegram-канале конкурса. РИА Новости Крым, 05.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Алена Лесняк из Керчи завоевала титул первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия 2025", сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.Национальный конкурс "Мисс Россия" — крупнейший проект страны в области красоты. Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Конкурс обладает эксклюзивными правами на представление России на крупнейших международных конкурсах красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Керчанка стала первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия"

Керчанка завоевала статус первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия"

09:57 05.10.2025 (обновлено: 09:58 05.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Алена Лесняк из Керчи завоевала титул первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия 2025", сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.
"Сегодня состоялся финал национального конкурса красоты "Мисс Россия 2025". Победительницей и новой обладательницей короны стала Анастасия Венза из Московской области. 1-й Вице-мисс стала Алена Лесняк из Керчи, а 2-й Вице-мисс Виктория Макарова из Сестрорецка. Поздравляем наших красавиц с победой!", – говорится в публикации.
Национальный конкурс "Мисс Россия" — крупнейший проект страны в области красоты. Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Конкурс обладает эксклюзивными правами на представление России на крупнейших международных конкурсах красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная"
