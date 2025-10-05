https://crimea.ria.ru/20251005/kerchanka-stala-pervoy-vitse-miss-konkursa-krasoty-miss-rossiya-1149969229.html
Керчанка стала первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия"
Керчанка стала первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия" - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Керчанка стала первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия"
Алена Лесняк из Керчи завоевала титул первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия 2025", сообщается в официальном Telegram-канале конкурса. РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T09:57
2025-10-05T09:57
2025-10-05T09:58
конкурс
всероссийское общество слепых
крым
новости крыма
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/05/1149969118_0:71:960:611_1920x0_80_0_0_f4a79288ac83b82f6add7d13a9d6b5e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Алена Лесняк из Керчи завоевала титул первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия 2025", сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.Национальный конкурс "Мисс Россия" — крупнейший проект страны в области красоты. Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Конкурс обладает эксклюзивными правами на представление России на крупнейших международных конкурсах красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20230205/missis-vselennaya-2022-vpervye-stala-predstavitelnitsa-rossii-1126794989.html
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/05/1149969118_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_da742c88c17e15c45b83e38af770e32a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конкурс, всероссийское общество слепых, крым, новости крыма, керчь
Керчанка стала первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия"
Керчанка завоевала статус первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия"
09:57 05.10.2025 (обновлено: 09:58 05.10.2025)