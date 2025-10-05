https://crimea.ria.ru/20251005/edkiy-zapakh-na-vostoke-kryma--bastrykin-zhdet-doklad-po-delu-o-medotkhodakh-1149978063.html
Едкий запах на востоке Крыма – Бастрыкин ждет доклад по делу о медотходах
Едкий запах на востоке Крыма – Бастрыкин ждет доклад по делу о медотходах
В Щелкино в Крыму проводят повторную проверку предприятия, нарушившего природоохранное законодательство, сообщает управление СК России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 05.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Щелкино в Крыму проводят повторную проверку предприятия, нарушившего природоохранное законодательство, сообщает управление СК России по Крыму и Севастополю.По данным обращения, опубликованного в комментариях к сообщению в Telegram-канале информационного центра СК России, с августа 2023 года предприятие при утилизации медицинских отходов выбрасывает в атмосферу вредные вещества.Жители близлежащих населенных пунктов сообщают о резком запахе химикатов и выражают опасения за здоровье детей. Кроме того, по информации заявителей, завод, расположенный неподалеку от озера Акташское, размещает отходы газоочистки на прилегающей территории, что приводит к загрязнению почвы, грунтовых вод, а также может представлять угрозу для Акташского озера, Азовского моря и Казантипского заповедника.Глава ведомства поручил руководителю крымского следственного управления Владимиру Терентьеву доложить о ходе и результатах расследования.О повторном возбуждении уголовного дела по факту данного нарушения сообщалось в марте текущего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утечки нефтепродуктов из затонувших в Керченском проливе танкеров нетВ озеро Сакское в Крыму сливали сточные водыГибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Щелкино в Крыму проводят повторную проверку предприятия, нарушившего природоохранное законодательство, сообщает управление СК России по Крыму и Севастополю.
По данным обращения, опубликованного в комментариях к сообщению в Telegram-канале информационного центра СК России, с августа 2023 года предприятие при утилизации медицинских отходов выбрасывает в атмосферу вредные вещества.
Жители близлежащих населенных пунктов сообщают о резком запахе химикатов и выражают опасения за здоровье детей. Кроме того, по информации заявителей, завод, расположенный неподалеку от озера Акташское, размещает отходы газоочистки на прилегающей территории, что приводит к загрязнению почвы, грунтовых вод, а также может представлять угрозу для Акташского озера, Азовского моря и Казантипского заповедника.
"Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени мер к устранению нарушений не принято. В СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело, возбужденное по поручению А. И. Бастрыкина", – сообщают в ведомстве.
Глава ведомства поручил руководителю крымского следственного управления Владимиру Терентьеву доложить о ходе и результатах расследования.
О повторном возбуждении уголовного дела
по факту данного нарушения сообщалось в марте текущего года.
