Едкий запах на востоке Крыма – Бастрыкин ждет доклад по делу о медотходах - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Едкий запах на востоке Крыма – Бастрыкин ждет доклад по делу о медотходах
Едкий запах на востоке Крыма – Бастрыкин ждет доклад по делу о медотходах - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Едкий запах на востоке Крыма – Бастрыкин ждет доклад по делу о медотходах
В Щелкино в Крыму проводят повторную проверку предприятия, нарушившего природоохранное законодательство, сообщает управление СК России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T16:07
2025-10-05T16:07
александр бастрыкин
новости крыма
щелкино
ск рф (следственный комитет российской федерации)
экология
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Щелкино в Крыму проводят повторную проверку предприятия, нарушившего природоохранное законодательство, сообщает управление СК России по Крыму и Севастополю.По данным обращения, опубликованного в комментариях к сообщению в Telegram-канале информационного центра СК России, с августа 2023 года предприятие при утилизации медицинских отходов выбрасывает в атмосферу вредные вещества.Жители близлежащих населенных пунктов сообщают о резком запахе химикатов и выражают опасения за здоровье детей. Кроме того, по информации заявителей, завод, расположенный неподалеку от озера Акташское, размещает отходы газоочистки на прилегающей территории, что приводит к загрязнению почвы, грунтовых вод, а также может представлять угрозу для Акташского озера, Азовского моря и Казантипского заповедника.Глава ведомства поручил руководителю крымского следственного управления Владимиру Терентьеву доложить о ходе и результатах расследования.О повторном возбуждении уголовного дела по факту данного нарушения сообщалось в марте текущего года.
александр бастрыкин, новости крыма, щелкино, ск рф (следственный комитет российской федерации), экология
Едкий запах на востоке Крыма – Бастрыкин ждет доклад по делу о медотходах

Едкий запах на востоке Крыма – Бастрыкин затребовал доклад по делу о медицинских отходах

16:07 05.10.2025
 
© Фото с официального сайта органов местного самоуправления ЩелкиноВид на Щелкино
Вид на Щелкино
© Фото с официального сайта органов местного самоуправления Щелкино
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Щелкино в Крыму проводят повторную проверку предприятия, нарушившего природоохранное законодательство, сообщает управление СК России по Крыму и Севастополю.
По данным обращения, опубликованного в комментариях к сообщению в Telegram-канале информационного центра СК России, с августа 2023 года предприятие при утилизации медицинских отходов выбрасывает в атмосферу вредные вещества.
Жители близлежащих населенных пунктов сообщают о резком запахе химикатов и выражают опасения за здоровье детей. Кроме того, по информации заявителей, завод, расположенный неподалеку от озера Акташское, размещает отходы газоочистки на прилегающей территории, что приводит к загрязнению почвы, грунтовых вод, а также может представлять угрозу для Акташского озера, Азовского моря и Казантипского заповедника.

"Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени мер к устранению нарушений не принято. В СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело, возбужденное по поручению А. И. Бастрыкина", – сообщают в ведомстве.

Глава ведомства поручил руководителю крымского следственного управления Владимиру Терентьеву доложить о ходе и результатах расследования.
О повторном возбуждении уголовного дела по факту данного нарушения сообщалось в марте текущего года.
Александр БастрыкинНовости КрымаЩелкиноСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Экология
 
