Едкий запах на востоке Крыма – Бастрыкин ждет доклад по делу о медотходах

В Щелкино в Крыму проводят повторную проверку предприятия, нарушившего природоохранное законодательство, сообщает управление СК России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 05.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Щелкино в Крыму проводят повторную проверку предприятия, нарушившего природоохранное законодательство, сообщает управление СК России по Крыму и Севастополю.По данным обращения, опубликованного в комментариях к сообщению в Telegram-канале информационного центра СК России, с августа 2023 года предприятие при утилизации медицинских отходов выбрасывает в атмосферу вредные вещества.Жители близлежащих населенных пунктов сообщают о резком запахе химикатов и выражают опасения за здоровье детей. Кроме того, по информации заявителей, завод, расположенный неподалеку от озера Акташское, размещает отходы газоочистки на прилегающей территории, что приводит к загрязнению почвы, грунтовых вод, а также может представлять угрозу для Акташского озера, Азовского моря и Казантипского заповедника.Глава ведомства поручил руководителю крымского следственного управления Владимиру Терентьеву доложить о ходе и результатах расследования.О повторном возбуждении уголовного дела по факту данного нарушения сообщалось в марте текущего года.

