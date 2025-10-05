https://crimea.ria.ru/20251005/bank-rossii-nazval-top-10-tipichnykh-fraz-kibermoshennikov-1149953889.html
Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников
Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников
Специалисты Банка России опубликовали 10 самых распространенных фраз кибермошенников, по которым можно их вычислить. РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T21:31
2025-10-05T21:31
2025-10-05T21:31
россия
общество
киберпреступность
кибербезопасность
мошенничество
банк россии
совет эксперта
цифровая безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136649_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_2c908ed96ee5dcd83b1f0c840e878dbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Банка России опубликовали 10 самых распространенных фраз кибермошенников, по которым можно их вычислить.В перечень попали следующие фразы:Вышеперечисленные фразы относятся к телефонным мошенникам. Если речь идет о переписке в мессенджерах, злоумышленника можно распознать по следующим словам:Если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону – просто положите трубку. Если получили письмо с похожими фразами – не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения, рекомендуют специалисты Банка России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136649_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_6f9aa47066927bd5e4d58fbd42166802.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, киберпреступность, кибербезопасность, мошенничество, банк россии, совет эксперта, цифровая безопасность
Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников
Названы 10 самых популярных фраз кибермошенников при разговоре с потенциальной жертвой
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Банка России опубликовали 10 самых распространенных фраз кибермошенников, по которым можно их вычислить.
"Мошенники очень изобретательны в схемах обмана, а некоторые еще бывают очень убедительными. Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего. По ним можно быстро вычислить обман", - отметили в ЦБ.
В перечень попали следующие фразы:
—"Переключаю вас на сотрудника Центробанка/правоохранительных органов/финансового надзора"
—"Финансирование запрещенной (экстремисткой) организации"
—"Звоню по поводу удаленной работы"
—"Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)"
—"На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства"
—"Необходимо задекларировать денежные средства и ценности"
—"Ваш аккаунт на портале Госуслуг взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи".
Вышеперечисленные фразы относятся к телефонным мошенникам. Если речь идет о переписке в мессенджерах, злоумышленника можно распознать по следующим словам:
—"Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки"
—"Это ты на фото?"
—"Оплатите имеющуюся задолженность, штраф".
Если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону – просто положите трубку. Если получили письмо с похожими фразами – не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения, рекомендуют специалисты Банка России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.