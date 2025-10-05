Рейтинг@Mail.ru
Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников
Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников
Специалисты Банка России опубликовали 10 самых распространенных фраз кибермошенников, по которым можно их вычислить. РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T21:31
2025-10-05T21:31
россия
общество
киберпреступность
кибербезопасность
мошенничество
банк россии
совет эксперта
цифровая безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Банка России опубликовали 10 самых распространенных фраз кибермошенников, по которым можно их вычислить.В перечень попали следующие фразы:Вышеперечисленные фразы относятся к телефонным мошенникам. Если речь идет о переписке в мессенджерах, злоумышленника можно распознать по следующим словам:Если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону – просто положите трубку. Если получили письмо с похожими фразами – не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения, рекомендуют специалисты Банка России.
россия
россия, общество, киберпреступность, кибербезопасность, мошенничество, банк россии, совет эксперта, цифровая безопасность
Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников

Названы 10 самых популярных фраз кибермошенников при разговоре с потенциальной жертвой

21:31 05.10.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Банка России опубликовали 10 самых распространенных фраз кибермошенников, по которым можно их вычислить.
"Мошенники очень изобретательны в схемах обмана, а некоторые еще бывают очень убедительными. Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего. По ним можно быстро вычислить обман", - отметили в ЦБ.
В перечень попали следующие фразы:
  • "Переключаю вас на сотрудника Центробанка/правоохранительных органов/финансового надзора"
  • "Финансирование запрещенной (экстремисткой) организации"
  • "Звоню по поводу удаленной работы"
  • "Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)"
  • "На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства"
  • "Необходимо задекларировать денежные средства и ценности"
  • "Ваш аккаунт на портале Госуслуг взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи".
Вышеперечисленные фразы относятся к телефонным мошенникам. Если речь идет о переписке в мессенджерах, злоумышленника можно распознать по следующим словам:
  • "Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки"
  • "Это ты на фото?"
  • "Оплатите имеющуюся задолженность, штраф".
Если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону – просто положите трубку. Если получили письмо с похожими фразами – не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения, рекомендуют специалисты Банка России.
РоссияОбществоКиберпреступностьКибербезопасностьМошенничествоБанк РоссииСовет экспертаЦифровая безопасность
 
