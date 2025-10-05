https://crimea.ria.ru/20251005/bank-rossii-nazval-top-10-tipichnykh-fraz-kibermoshennikov-1149953889.html

Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников

2025-10-05T21:31

россия

общество

киберпреступность

кибербезопасность

мошенничество

банк россии

совет эксперта

цифровая безопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Банка России опубликовали 10 самых распространенных фраз кибермошенников, по которым можно их вычислить.В перечень попали следующие фразы:Вышеперечисленные фразы относятся к телефонным мошенникам. Если речь идет о переписке в мессенджерах, злоумышленника можно распознать по следующим словам:Если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону – просто положите трубку. Если получили письмо с похожими фразами – не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения, рекомендуют специалисты Банка России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

2025

