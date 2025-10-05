Рейтинг@Mail.ru
300 отделений и сотни тысяч писем: как работает почта Запорожской области
300 отделений и сотни тысяч писем: как работает почта Запорожской области
300 отделений и сотни тысяч писем: как работает почта Запорожской области - РИА Новости Крым, 05.10.2025
300 отделений и сотни тысяч писем: как работает почта Запорожской области
В Запорожской области количество обработанных отделениями "Почты Таврии" писем в этом году увеличилось на 180%, посылок – на 126%. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.
2025-10-05T21:05
2025-10-05T21:05
эксклюзивы риа новости крым
запорожская область
григорий прохватилов
новые регионы россии
минцифры рф
новости
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
"почта таврии"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Запорожской области количество обработанных отделениями "Почты Таврии" писем в этом году увеличилось на 180%, посылок – на 126%. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.По словам руководителя ведомства, государственное унитарное предприятие "Почта Таврии" начало свою деятельность в середине 2022 года. При запуске предприятие столкнулось с серьезными вызовами: большая часть почтовых отделений находилась в аварийном состоянии, а материально-техническая база практически отсутствовала.Благодаря оперативно собранной команде специалистов предприятие в кратчайшие сроки начало оказывать почтовые услуги населению, включая труднодоступные и прифронтовые территории, рассказал глава минцифры региона. По его словам, особую роль в этот сложный период сыграла отвага и самоотдача почтальонов, которые ежедневно обеспечивали доставку корреспонденции, социальных выплат и другой важной почты.Он уточнил, что в рамках реализации приоритетных проектов социального развития было построено и введено в эксплуатацию девять модульных отделений почтовой связи в населенных пунктах, где ранее отделения находились в аварийном состоянии.Отделения "Почты Таврии" также осуществили более 800 тысяч единовременных выплат, пенсий и пособий, а также свыше полутора миллионов коммунальных и иных платежей.По словам министра, для ускорения доставки с июня этого года запущен прямой магистральный маршрут Москва – Ростов-на-Дону – Мелитополь – Скадовск – Симферополь с возможностью оплаты при получении. Активно развивается сотрудничество с двумя крупными отечественными маркетплейсами, открывшими уже 70 пунктов выдачи заказов.Прохватилов добавил, что в 2026 году запланирован капитальный ремонт трех отделений почтовой связи и расширение сотрудничества с малым и средним бизнесом. Кроме того, Минцифры Запорожской области совместно с "Почтой Таврии" ведет разработку среднесрочной стратегии развития предприятия на 2026-2029 годы, которая включает модернизацию инфраструктуры, расширение географии покрытия услугами, внедрение цифровых решений и повышение качества обслуживания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
запорожская область
новые регионы россии
Новости
запорожская область, григорий прохватилов, новые регионы россии, минцифры рф, "почта таврии"
300 отделений и сотни тысяч писем: как работает почта Запорожской области

Почта Запорожской области увеличила объем обрабатываемых посылок на 126% – Минцифры

21:05 05.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Работа в почтовом отделении. Архивное фото
Работа в почтовом отделении. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Запорожской области количество обработанных отделениями "Почты Таврии" писем в этом году увеличилось на 180%, посылок – на 126%. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.
По словам руководителя ведомства, государственное унитарное предприятие "Почта Таврии" начало свою деятельность в середине 2022 года. При запуске предприятие столкнулось с серьезными вызовами: большая часть почтовых отделений находилась в аварийном состоянии, а материально-техническая база практически отсутствовала.
Благодаря оперативно собранной команде специалистов предприятие в кратчайшие сроки начало оказывать почтовые услуги населению, включая труднодоступные и прифронтовые территории, рассказал глава минцифры региона. По его словам, особую роль в этот сложный период сыграла отвага и самоотдача почтальонов, которые ежедневно обеспечивали доставку корреспонденции, социальных выплат и другой важной почты.
"На сегодняшний день "Почта Таврии" – это уже 279 стационарных и 11 передвижных отделений с 823 сотрудниками. Динамика роста очевидна: за восемь месяцев 2025 года предприятие обработало 237 тысяч исходящих и 296 тысяч входящих писем, что на 180% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Количество обработанных посылок выросло на 126%", – сказал Прохватилов.
Он уточнил, что в рамках реализации приоритетных проектов социального развития было построено и введено в эксплуатацию девять модульных отделений почтовой связи в населенных пунктах, где ранее отделения находились в аварийном состоянии.
Отделения "Почты Таврии" также осуществили более 800 тысяч единовременных выплат, пенсий и пособий, а также свыше полутора миллионов коммунальных и иных платежей.
По словам министра, для ускорения доставки с июня этого года запущен прямой магистральный маршрут Москва – Ростов-на-Дону – Мелитополь – Скадовск – Симферополь с возможностью оплаты при получении. Активно развивается сотрудничество с двумя крупными отечественными маркетплейсами, открывшими уже 70 пунктов выдачи заказов.
Прохватилов добавил, что в 2026 году запланирован капитальный ремонт трех отделений почтовой связи и расширение сотрудничества с малым и средним бизнесом. Кроме того, Минцифры Запорожской области совместно с "Почтой Таврии" ведет разработку среднесрочной стратегии развития предприятия на 2026-2029 годы, которая включает модернизацию инфраструктуры, расширение географии покрытия услугами, внедрение цифровых решений и повышение качества обслуживания.
Лента новостейМолния