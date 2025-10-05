Рейтинг@Mail.ru
11 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа - РИА Новости Крым, 05.10.2025
11 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
11 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа - РИА Новости Крым, 05.10.2025
11 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать Крым и еще два региона России вечером в воскресенье – средства ПВО уничтожили 24... РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T20:39
2025-10-05T20:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать Крым и еще два региона России вечером в воскресенье – средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника, 11 из них над территорией полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.11 беспилотников были сбиты над Крымом, 12 – над Белгородской областью, один – над Воронежской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа

Над Крымом сбили 11 украинских беспилотников за три часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать Крым и еще два региона России вечером в воскресенье – средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника, 11 из них над территорией полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
11 беспилотников были сбиты над Крымом, 12 – над Белгородской областью, один – над Воронежской, перечислили в российском военном ведомстве.
