СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Чехии оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), выступающее против участия страны в оказании помощи Украине, лидирует на выборах в парламент после подсчета 92,4% бюллетеней на участках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статуправления, опубликованные местными СМИ.Отмечается, что таким образом оппозиция претендует на 85 из 200 мест в парламенте."Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 22,32%, что дает ей возможность занять 50 парламентских кресел. Явка на выборы составила 68,61%", – уточняет чешское ТВ.Двухдневное голосование на выборах в нижнюю палату парламента завершилось в Чехии в субботу, в 14:00 (15:00 мск), и предварительным данным с избирательных участков явка избирателей на участки составила около 55%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Грузии – оппозиция начинает "мирную революцию""Надо признать неприятную истину": политолог об итогах выборов в МолдавииРоссия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН – Небензя
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Чехии оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), выступающее против участия страны в оказании помощи Украине, лидирует на выборах в парламент после подсчета 92,4% бюллетеней на участках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статуправления, опубликованные местными СМИ.
"Оппозиционное центристское движение ANO, возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, практически выиграло выборы в парламент Чехии, набрав на выборах в нижнюю палату парламента Чехии 35,77% после подсчета на 92,4% участков", – сказано в сообщении.
Отмечается, что таким образом оппозиция претендует на 85 из 200 мест в парламенте.
"Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 22,32%, что дает ей возможность занять 50 парламентских кресел. Явка на выборы составила 68,61%", – уточняет чешское ТВ.
Двухдневное голосование на выборах в нижнюю палату парламента завершилось в Чехии в субботу, в 14:00 (15:00 мск), и предварительным данным с избирательных участков явка избирателей на участки составила около 55%.
