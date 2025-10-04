https://crimea.ria.ru/20251004/vybory-v-parlament-chekhii-vyigryvaet-antiukrainskaya-oppozitsiya-1149966139.html

Выборы в парламент Чехии выигрывает антиукраинская оппозиция

Выборы в парламент Чехии выигрывает антиукраинская оппозиция - РИА Новости Крым, 04.10.2025

Выборы в парламент Чехии выигрывает антиукраинская оппозиция

В Чехии оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), выступающее против участия страны в оказании помощи Украине, лидирует на выборах в парламент... РИА Новости Крым, 04.10.2025

2025-10-04T19:19

2025-10-04T19:19

2025-10-04T19:19

чехия

выборы

в мире

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149966023_0:5:1024:581_1920x0_80_0_0_b98a1c3ea3a2afcd289debd8bb069824.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Чехии оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), выступающее против участия страны в оказании помощи Украине, лидирует на выборах в парламент после подсчета 92,4% бюллетеней на участках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статуправления, опубликованные местными СМИ.Отмечается, что таким образом оппозиция претендует на 85 из 200 мест в парламенте."Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 22,32%, что дает ей возможность занять 50 парламентских кресел. Явка на выборы составила 68,61%", – уточняет чешское ТВ.Двухдневное голосование на выборах в нижнюю палату парламента завершилось в Чехии в субботу, в 14:00 (15:00 мск), и предварительным данным с избирательных участков явка избирателей на участки составила около 55%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Грузии – оппозиция начинает "мирную революцию""Надо признать неприятную истину": политолог об итогах выборов в МолдавииРоссия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН – Небензя

чехия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, выборы, в мире, политика, новости