Выборы в парламент Чехии выигрывает антиукраинская оппозиция - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Выборы в парламент Чехии выигрывает антиукраинская оппозиция
Выборы в парламент Чехии выигрывает антиукраинская оппозиция - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Выборы в парламент Чехии выигрывает антиукраинская оппозиция
В Чехии оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), выступающее против участия страны в оказании помощи Украине, лидирует на выборах в парламент... РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T19:19
2025-10-04T19:19
чехия
выборы
в мире
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Чехии оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), выступающее против участия страны в оказании помощи Украине, лидирует на выборах в парламент после подсчета 92,4% бюллетеней на участках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статуправления, опубликованные местными СМИ.Отмечается, что таким образом оппозиция претендует на 85 из 200 мест в парламенте."Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 22,32%, что дает ей возможность занять 50 парламентских кресел. Явка на выборы составила 68,61%", – уточняет чешское ТВ.Двухдневное голосование на выборах в нижнюю палату парламента завершилось в Чехии в субботу, в 14:00 (15:00 мск), и предварительным данным с избирательных участков явка избирателей на участки составила около 55%.
чехия
Новости
чехия, выборы, в мире, политика, новости
Выборы в парламент Чехии выигрывает антиукраинская оппозиция

Выборы в парламент Чехии выигрывает выступающая против помощи Украине оппозиция - СМИ

19:19 04.10.2025
 
© AP Photo Petr David JosekПредседатель оппозиционного движения "АНО" (ДА) Андрей Бабиш прибыл в свой избирательный штаб после подсчета большинства голосов на парламентских выборах в Праге
Председатель оппозиционного движения АНО (ДА) Андрей Бабиш прибыл в свой избирательный штаб после подсчета большинства голосов на парламентских выборах в Праге - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo Petr David Josek
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Чехии оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), выступающее против участия страны в оказании помощи Украине, лидирует на выборах в парламент после подсчета 92,4% бюллетеней на участках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статуправления, опубликованные местными СМИ.
"Оппозиционное центристское движение ANO, возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, практически выиграло выборы в парламент Чехии, набрав на выборах в нижнюю палату парламента Чехии 35,77% после подсчета на 92,4% участков", – сказано в сообщении.
Отмечается, что таким образом оппозиция претендует на 85 из 200 мест в парламенте.
"Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 22,32%, что дает ей возможность занять 50 парламентских кресел. Явка на выборы составила 68,61%", – уточняет чешское ТВ.
Двухдневное голосование на выборах в нижнюю палату парламента завершилось в Чехии в субботу, в 14:00 (15:00 мск), и предварительным данным с избирательных участков явка избирателей на участки составила около 55%.
ЧехияВыборыВ миреПолитикаНовости
 
