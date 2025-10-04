https://crimea.ria.ru/20251004/vsu-byut-po-infrastrukture-svyazi-v-zaporozhskoy-oblasti-1149952293.html

ВСУ бьют по инфраструктуре связи в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинские боевики регулярно пытаются атаковать инфраструктуру связи и телерадиовещания в Запорожской области, под удары чаще всего попадают антенно-мачтовые сооружения. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.Он отметил, что работы по восстановлению поврежденных объектов операторы связи и сотрудники предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" проводят при первой возможности, когда позволяют условия и отсутствует прямая угроза жизни и здоровью специалистов. Военная комендатура Запорожской области оказывает необходимую поддержку, обеспечивая прикрытие при проведении строительных работ и помогая с автоматическим вводом резерва."Минцифры Запорожской области со своей стороны оказывает операторам связи содействие в вопросах взаимодействия с Министерством имущественных и земельных отношений, а также с энергоснабжающими организациями региона для скорейшего восстановления и развития инфраструктуры", - добавил Прохватилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

