ВСУ бьют по инфраструктуре связи в Запорожской области
2025-10-04T20:00
2025-10-04T20:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинские боевики регулярно пытаются атаковать инфраструктуру связи и телерадиовещания в Запорожской области, под удары чаще всего попадают антенно-мачтовые сооружения. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.Он отметил, что работы по восстановлению поврежденных объектов операторы связи и сотрудники предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" проводят при первой возможности, когда позволяют условия и отсутствует прямая угроза жизни и здоровью специалистов. Военная комендатура Запорожской области оказывает необходимую поддержку, обеспечивая прикрытие при проведении строительных работ и помогая с автоматическим вводом резерва."Минцифры Запорожской области со своей стороны оказывает операторам связи содействие в вопросах взаимодействия с Министерством имущественных и земельных отношений, а также с энергоснабжающими организациями региона для скорейшего восстановления и развития инфраструктуры", - добавил Прохватилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:00 04.10.2025
 
© РИА Новости . Яков Андреев
Вышка сотовой связи. Архивное фото
Вышка сотовой связи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинские боевики регулярно пытаются атаковать инфраструктуру связи и телерадиовещания в Запорожской области, под удары чаще всего попадают антенно-мачтовые сооружения. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.
"К сожалению, мы продолжаем фиксировать регулярные попытки разрушения инфраструктуры связи и телерадиовещания. В основном они сосредоточены на объектах в северных районах области в силу их близости к линии боевого соприкосновения. Под воздействие чаще всего попадают антенно-мачтовые сооружения", - сказал руководитель ведомства.
Он отметил, что работы по восстановлению поврежденных объектов операторы связи и сотрудники предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" проводят при первой возможности, когда позволяют условия и отсутствует прямая угроза жизни и здоровью специалистов. Военная комендатура Запорожской области оказывает необходимую поддержку, обеспечивая прикрытие при проведении строительных работ и помогая с автоматическим вводом резерва.
"Минцифры Запорожской области со своей стороны оказывает операторам связи содействие в вопросах взаимодействия с Министерством имущественных и земельных отношений, а также с энергоснабжающими организациями региона для скорейшего восстановления и развития инфраструктуры", - добавил Прохватилов.
