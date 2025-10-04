ВСУ атаковали автовокзал в Брянской области
В Брянской области при ударе ВСУ по автовокзалу ранен мужчина и повреждены автобусы
17:46 04.10.2025 (обновлено: 17:52 04.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали автовокзал в поселке Погар Брянской области. В результате ударов пострадал один человек и повреждены пассажирские автобусы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ с помощью ударных БПЛА "Дартс" атаковали поселок городского типа Погар. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по автовокзалу. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Повреждены два пассажирских микроавтобуса", - написал он в Telegram.
По данным руководителя области, раненный мирный житель доставлен в больницу.
На месте атаки работаю оперативные и экстренные службы.
По данным Минобороны России, с 13:00 до 17:00 над Брянской областью был сбит один беспилотник. Кроме того, в это же время силы ПВО отразили удары БПЛА по Белгородской, Курской, Орловской и Тульской областям. Всего было уничтожено 17 дронов.
В субботу Белгород находится под массированным обстрелом вражеских дронов. Как сообщал ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате ударов ранения получили четыре человека, в городе повреждены многоэтажки, автомобили, коммерческие объекты. В связи с непрекращающимися ударами до конца дня закрыты крупные торговые центры и рынок.
По данным СК РФ, всего за 11 лет, с 2014 года, ВСУ убили более 7 тысяч мирных россиян, из которых 225 – дети.