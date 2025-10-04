ВСУ атаковали автовокзал в Брянской области

https://crimea.ria.ru/20251004/vsu-atakovali-avtovokzal-v-bryanskoy-oblasti-1149964931.html

Украинские беспилотники атаковали автовокзал в поселке Погар Брянской области. В результате ударов пострадал один человек и повреждены пассажирские автобусы. Об РИА Новости Крым, 04.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали автовокзал в поселке Погар Брянской области. В результате ударов пострадал один человек и повреждены пассажирские автобусы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По данным руководителя области, раненный мирный житель доставлен в больницу.На месте атаки работаю оперативные и экстренные службы.По данным Минобороны России, с 13:00 до 17:00 над Брянской областью был сбит один беспилотник. Кроме того, в это же время силы ПВО отразили удары БПЛА по Белгородской, Курской, Орловской и Тульской областям. Всего было уничтожено 17 дронов.В субботу Белгород находится под массированным обстрелом вражеских дронов. Как сообщал ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате ударов ранения получили четыре человека, в городе повреждены многоэтажки, автомобили, коммерческие объекты. В связи с непрекращающимися ударами до конца дня закрыты крупные торговые центры и рынок.По данным СК РФ, всего за 11 лет, с 2014 года, ВСУ убили более 7 тысяч мирных россиян, из которых 225 – дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

