Восстановлено движение катеров и паромов в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Восстановлено движение катеров и паромов в Севастополе
Восстановлено движение катеров и паромов в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Восстановлено движение катеров и паромов в Севастополе
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T13:45
2025-10-04T13:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Уром в субботу рейд в Севастополе закрывали дважды. В первый раз - с 7.02 до 7.22, второй раз движение катеров и паромов было остановлено в 9.45 и восстановлено в 11.20. В третий раз рейд перекрыли в 12.03.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Восстановлено движение катеров и паромов в Севастополе

Движение катеров и паромов в Севастополе восстановили

13:45 04.10.2025 (обновлено: 13:49 04.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – говорится в публикации.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Уром в субботу рейд в Севастополе закрывали дважды. В первый раз - с 7.02 до 7.22, второй раз движение катеров и паромов было остановлено в 9.45 и восстановлено в 11.20. В третий раз рейд перекрыли в 12.03.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния