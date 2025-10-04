https://crimea.ria.ru/20251004/vosstanovleno-dvizhenie-katerov-i-paromov-v-sevastopole-1149959645.html

Восстановлено движение катеров и паромов в Севастополе

Восстановлено движение катеров и паромов в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.10.2025

Восстановлено движение катеров и паромов в Севастополе

Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 04.10.2025

2025-10-04T13:45

2025-10-04T13:45

2025-10-04T13:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Уром в субботу рейд в Севастополе закрывали дважды. В первый раз - с 7.02 до 7.22, второй раз движение катеров и паромов было остановлено в 9.45 и восстановлено в 11.20. В третий раз рейд перекрыли в 12.03.

