Вирус Коксаки у россиян в Турции – Роспотребнадзор проверяет данные
Вирус Коксаки у россиян в Турции – Роспотребнадзор проверяет данные
Вирус Коксаки у россиян в Турции – Роспотребнадзор проверяет данные
Вирус Коксаки у россиян в Турции – Роспотребнадзор проверяет данные
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о возможном заражении российских туристов вирусом Коксаки на отдыхе в Турции. РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T20:29
2025-10-04T20:29
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1d9d2c9c30595368a54ee7d47418fc30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор взял на контроль информацию о возможном заражении российских туристов вирусом Коксаки на отдыхе в Турции. Уточняется, что запрос сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов."В нем содержится просьба предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - отметили в Роспотребнадзоре, добавив, что ситуация находится на контроле.Вирус Коксаки – энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до десяти лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами – такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вирус Коксаки у россиян в Турции – Роспотребнадзор проверяет данные

Роспотребнадзор проверяет данные о заражении россиян в Турции вирусом Коксаки

20:29 04.10.2025
 
© РИА НовостиСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор взял на контроль информацию о возможном заражении российских туристов вирусом Коксаки на отдыхе в Турции.
"В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле в Сиде сообщили о заражении вирусом Коксаки, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Турции официальный запрос", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что запрос сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов.
"В нем содержится просьба предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - отметили в Роспотребнадзоре, добавив, что ситуация находится на контроле.
Вирус Коксаки – энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до десяти лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами – такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.
