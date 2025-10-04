Вирус Коксаки у россиян в Турции – Роспотребнадзор проверяет данные

https://crimea.ria.ru/20251004/virus-koksaki-u-rossiyan-v-turtsii--rospotrebnadzor-proveryaet-dannye-1149966624.html
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о возможном заражении российских туристов вирусом Коксаки на отдыхе в Турции. РИА Новости Крым, 04.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор взял на контроль информацию о возможном заражении российских туристов вирусом Коксаки на отдыхе в Турции. Уточняется, что запрос сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов."В нем содержится просьба предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - отметили в Роспотребнадзоре, добавив, что ситуация находится на контроле.Вирус Коксаки – энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до десяти лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами – такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.
Роспотребнадзор проверяет данные о заражении россиян в Турции вирусом Коксаки
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор взял на контроль информацию о возможном заражении российских туристов вирусом Коксаки на отдыхе в Турции.
"В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле в Сиде сообщили о заражении вирусом Коксаки, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Турции официальный запрос", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что запрос сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов.
"В нем содержится просьба предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - отметили в Роспотребнадзоре, добавив, что ситуация находится на контроле.
Вирус Коксаки – энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до десяти лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами – такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.
