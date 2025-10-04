https://crimea.ria.ru/20251004/v-simferopole-chastichno-perekryto-dvizhenie-po-bulvaru-franko-1149963188.html
В Симферополе частично перекрыто движение по бульвару Франко
В Симферополе частично перекрыто движение по бульвару Франко - РИА Новости Крым, 04.10.2025
В Симферополе частично перекрыто движение по бульвару Франко
В Симферополе частично закрыт для проезда транспорта бульвар Франко. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T15:50
2025-10-04T15:50
2025-10-04T15:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе частично закрыт для проезда транспорта бульвар Франко. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Дорога полностью перекрыта рядом с перекрестком с улицей Киевская. Работы ведутся рядом со зданием Крымского республиканского стоматологического центра. Там работает тяжелая техника, поднят асфальт – коммунальщики ремонтируют теплосети.Объехать закрытый участок можно по улицам Февральская, Толстого и Кирова.
В Симферополе частично перекрыто движение по бульвару Франко
В Симферополе из-за ремонта теплосетей перекрыто движение по бульвару Франко