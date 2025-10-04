Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе частично перекрыто движение по бульвару Франко - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251004/v-simferopole-chastichno-perekryto-dvizhenie-po-bulvaru-franko-1149963188.html
В Симферополе частично перекрыто движение по бульвару Франко
В Симферополе частично перекрыто движение по бульвару Франко - РИА Новости Крым, 04.10.2025
В Симферополе частично перекрыто движение по бульвару Франко
В Симферополе частично закрыт для проезда транспорта бульвар Франко. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T15:50
2025-10-04T15:50
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
ремонт дорог
городская среда
логистика
транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149963056_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_108c7618aaddaaa52672e6c6927f5e9e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе частично закрыт для проезда транспорта бульвар Франко. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Дорога полностью перекрыта рядом с перекрестком с улицей Киевская. Работы ведутся рядом со зданием Крымского республиканского стоматологического центра. Там работает тяжелая техника, поднят асфальт – коммунальщики ремонтируют теплосети.Объехать закрытый участок можно по улицам Февральская, Толстого и Кирова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149963056_6:0:938:699_1920x0_80_0_0_3f9927ad6c665bcd96d85faea46acfd3.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, ремонт дорог, городская среда, логистика, транспорт, новости крыма, видео
В Симферополе частично перекрыто движение по бульвару Франко

В Симферополе из-за ремонта теплосетей перекрыто движение по бульвару Франко

15:50 04.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе частично закрыт для проезда транспорта бульвар Франко. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Дорога полностью перекрыта рядом с перекрестком с улицей Киевская. Работы ведутся рядом со зданием Крымского республиканского стоматологического центра.
Там работает тяжелая техника, поднят асфальт – коммунальщики ремонтируют теплосети.
Объехать закрытый участок можно по улицам Февральская, Толстого и Кирова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольРемонт дорогГородская средаЛогистикаТранспортНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Выборы в Грузии – оппозиция начинает "мирную революцию"
17:59Сорвавшаяся с вулкана на Камчатке женщина скончалась
17:46ВСУ атаковали автовокзал в Брянской области
17:30Массированная атака на Белгород продолжается – ранены четверо
17:07У Крымского моста сейчас вытянулись двухчасовые очереди
16:47В Крыму впервые вручат награды за развитие гастрономического туризма
16:24В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
16:09Есть погибший: что известно о сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристах
15:50В Симферополе частично перекрыто движение по бульвару Франко
15:34Над Белгородом отражена массированная атака дронов ВСУ
15:17Рейд в Севастополе закрыт четвертый раз за субботу
15:14Крымский мост – обстановка после возобновления движения
14:56Еще 1,5 тысячи потерь армии Киева - итоги наступления ВС РФ за сутки
14:43Движение по Крымскому мосту открыто
14:28Крымский мост перекрыли
14:09Ирина Слуцкая: чем полезна северная ходьба и как ее развивают в Крыму
13:53В Крыму назвали главную идею России
13:45Восстановлено движение катеров и паромов в Севастополе
13:06Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
12:52Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины
Лента новостейМолния