https://crimea.ria.ru/20251004/v-sevastopole-zakryli-reyd-1149956374.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 04.10.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T07:15
2025-10-04T07:15
2025-10-04T07:22
крым
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
морской транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d248b7ab97a15b97be2d8bdc37f6ba8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины временной остановки сообщения не уточняются. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты, которые следуют от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e5870c4e456a3064f8f413733c47799.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, морской транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд
07:15 04.10.2025 (обновлено: 07:22 04.10.2025)