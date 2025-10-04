Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 04.10.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины временной остановки сообщения не уточняются. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты, которые следуют от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд

07:15 04.10.2025 (обновлено: 07:22 04.10.2025)
 
Севастопольский паром
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет", - говорится в сообщении.
Причины временной остановки сообщения не уточняются. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты, которые следуют от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния