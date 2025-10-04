https://crimea.ria.ru/20251004/sorvavshayasya-s-vulkana-na-kamchatke-zhenschina-skonchalas-1149965243.html

Сорвавшаяся с вулкана на Камчатке женщина скончалась

Сорвавшаяся с вулкана на Камчатке женщина скончалась - РИА Новости Крым, 04.10.2025

Сорвавшаяся с вулкана на Камчатке женщина скончалась

Число погибших при восхождении на Вилючинский вулкан туристов на Камчатке выросло до двух – сорвавшаяся вместе с мужчиной женщина скончалась от полученных при... РИА Новости Крым, 04.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при восхождении на Вилючинский вулкан туристов на Камчатке выросло до двух – сорвавшаяся вместе с мужчиной женщина скончалась от полученных при падении травм. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.Ранее в субботу стало известно, что при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке группы туристов один из них, мужчина, погиб, а упавшая вместе с ним женщина получила тяжелые травмы. Ее обнаружили спасатели, оказывали первую помощь и должны были доставить ниже, на высоту 1500 метров, куда были доставлены медики центра медицины катастроф.Отмечается, что сейчас спасатели продолжают спуск третьей участницы группы, которая выжила при падении."Третья участница восхождения удержалась на склоне, но из-за сильного обледенения не могла спуститься", – пояснили спасатели.В спасательной операции задействованы более 40 человек. Это спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, поисково-спасательного отряда "ЦОД", врачи центра медицины катастроф и волонтеры.О ЧП стало известно утром в субботу, 4 октября. В краевом главке МЧС России сообщили, что спасатели и медики эвакуируют туристов с вулкана Вилючинский на Камчатке. Предварительно было известно, что три человека при восхождении на Вилючинский вулкан сорвались и не могут продолжить маршрут.Позже министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на вулкан. Маршрут на него официально закрыт с 1 июля 2025 года, и пострадавшая группа не была зарегистрирована.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

