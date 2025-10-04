Сорвавшаяся с вулкана на Камчатке женщина скончалась
Число погибших при восхождении на Вилючинский вулкан туристов на Камчатке выросло до двух
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Число погибших при восхождении на Вилючинский вулкан туристов на Камчатке выросло до двух – сорвавшаяся вместе с мужчиной женщина скончалась от полученных при падении травм. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.
Ранее в субботу стало известно, что при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке группы туристов один из них, мужчина, погиб, а упавшая вместе с ним женщина получила тяжелые травмы. Ее обнаружили спасатели, оказывали первую помощь и должны были доставить ниже, на высоту 1500 метров, куда были доставлены медики центра медицины катастроф.
"Во время спуска с места происшествия пострадавшая на Вилючинском вулкане женщина скончалась от полученных травм", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что сейчас спасатели продолжают спуск третьей участницы группы, которая выжила при падении.
"Третья участница восхождения удержалась на склоне, но из-за сильного обледенения не могла спуститься", – пояснили спасатели.
В спасательной операции задействованы более 40 человек. Это спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, поисково-спасательного отряда "ЦОД", врачи центра медицины катастроф и волонтеры.
О ЧП стало известно утром в субботу, 4 октября. В краевом главке МЧС России сообщили, что спасатели и медики эвакуируют туристов с вулкана Вилючинский на Камчатке. Предварительно было известно, что три человека при восхождении на Вилючинский вулкан сорвались и не могут продолжить маршрут.
Позже министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что трое туристов получили серьезные травмы, сорвавшись во время подъема на вулкан. Маршрут на него официально закрыт с 1 июля 2025 года, и пострадавшая группа не была зарегистрирована.