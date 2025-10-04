https://crimea.ria.ru/20251004/samye-vysokie-zadachi-v-rossii-otmechayut-den-kosmicheskikh-voysk-1140832182.html

Самые высокие задачи: в России отмечают День космических войск

Самые высокие задачи: в России отмечают День космических войск

4 октября в России отмечают День космических войск России. Праздник закреплен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года и приурочен ко дню... РИА Новости Крым, 04.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. 4 октября в России отмечают День космических войск России. Праздник закреплен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года и приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись военной и гражданской космонавтики.Когда в РФ появились космические войска, какие задачи им поручены, а еще ключевые даты отечественной космонавтики - все данные в инфографике РИА Новости Крым.

