Самые высокие задачи: в России отмечают День космических войск
Самые высокие задачи: в России отмечают День космических войск - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Самые высокие задачи: в России отмечают День космических войск
4 октября в России отмечают День космических войск России. Праздник закреплен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года и приурочен ко дню...
2025-10-04
2025-10-04T08:22
2025-10-04T07:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. 4 октября в России отмечают День космических войск России. Праздник закреплен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года и приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись военной и гражданской космонавтики.Когда в РФ появились космические войска, какие задачи им поручены, а еще ключевые даты отечественной космонавтики - все данные в инфографике РИА Новости Крым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черное море и Крым показали из космосаУникальный экипаж: как Белка и Стрелка отправились в космосНа ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы
Самые высокие задачи: в России отмечают День космических войск
День космических войск России в фактах и цифрах - инфографика