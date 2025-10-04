https://crimea.ria.ru/20251004/reyd-v-sevastopole-zakryt-chetvertyy-raz-za-subbotu-1149962509.html

Рейд в Севастополе закрыт четвертый раз за субботу

Рейд в Севастополе закрыт четвертый раз за субботу - РИА Новости Крым, 04.10.2025

Рейд в Севастополе закрыт четвертый раз за субботу

В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту в четвертый раз за субботу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.10.2025

2025-10-04T15:17

2025-10-04T15:17

2025-10-04T15:17

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

общественный транспорт

морской транспорт

новости севастополя

логистика

департамент транспорта севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddadfd1aa57d67920d7f1e04a304b38a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту в четвертый раз за субботу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее в субботу сообщалось, что рейд был перекрыт с 7.02 до 7.20 утра. Затем движение останавливали с 9.45 до 11.20. Третий раз морское сообщение приостанавливали в полдень на полтора часа.Причины временной остановки сообщения не уточняются. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты, которые следуют от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, новости севастополя, логистика, департамент транспорта севастополя