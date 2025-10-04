Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыт четвертый раз за субботу - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Рейд в Севастополе закрыт четвертый раз за субботу
Рейд в Севастополе закрыт четвертый раз за субботу - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Рейд в Севастополе закрыт четвертый раз за субботу
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту в четвертый раз за субботу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T15:17
2025-10-04T15:17
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddadfd1aa57d67920d7f1e04a304b38a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту в четвертый раз за субботу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее в субботу сообщалось, что рейд был перекрыт с 7.02 до 7.20 утра. Затем движение останавливали с 9.45 до 11.20. Третий раз морское сообщение приостанавливали в полдень на полтора часа.Причины временной остановки сообщения не уточняются. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты, которые следуют от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе закрыт четвертый раз за субботу

В Севастополе в четвертый раз за день остановили морской транспорт

15:17 04.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту в четвертый раз за субботу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу сообщалось, что рейд был перекрыт с 7.02 до 7.20 утра. Затем движение останавливали с 9.45 до 11.20. Третий раз морское сообщение приостанавливали в полдень на полтора часа.
Причины временной остановки сообщения не уточняются. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты, которые следуют от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
