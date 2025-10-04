https://crimea.ria.ru/20251004/reyd-v-sevastopole-zakryt-chetvertyy-raz-za-subbotu-1149962509.html
Рейд в Севастополе закрыт четвертый раз за субботу
2025-10-04
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту в четвертый раз за субботу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее в субботу сообщалось, что рейд был перекрыт с 7.02 до 7.20 утра. Затем движение останавливали с 9.45 до 11.20. Третий раз морское сообщение приостанавливали в полдень на полтора часа.Причины временной остановки сообщения не уточняются. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты, которые следуют от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
