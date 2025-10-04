https://crimea.ria.ru/20251004/reyd-v-sevastopole-snova-otkryli-1149958228.html

Рейд в Севастополе снова открыли

Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 04.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Уром в субботу рейд в Севастополе закрывали дважды. В первый раз - с 7.02 до 7.22, второй раз движение катеров и паромов было остановлено в 9.45.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

