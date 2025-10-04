Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за утро

https://crimea.ria.ru/20251004/reyd-v-sevastopole-perekryli-vtoroy-raz-za-utro-1149957711.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту второй раз за утро. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее в субботу сообщалось, что рейд был перекрыт с 7.02 до 7.20 утра.Причины временной остановки сообщения не уточняются. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты, которые следуют от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:44 04.10.2025 (обновлено: 09:47 04.10.2025)