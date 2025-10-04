https://crimea.ria.ru/20251004/rekordnaya-magnitnaya-burya-zavershilas-1149957857.html

Рекордная магнитная буря завершилась

Рекордная магнитная буря завершилась - РИА Новости Крым, 04.10.2025

Рекордная магнитная буря завершилась

Одна из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла, длившаяся около четырех суток, завершилась, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории РИА Новости Крым, 04.10.2025

2025-10-04T10:19

2025-10-04T10:19

2025-10-04T10:23

солнце

вспышки на солнце

космос

земля

магнитные бури

геомагнитный шторм

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911347_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_2e661ae28c67f313852557229a3e8366.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Одна из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла, длившаяся около четырех суток, завершилась, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.Он отметил, что основной планетарный индекс Kp, по которому определяется начало и окончание бурь, опустился в зеленую зону и, за исключением короткого времени в конце вчерашнего дня, держится в ней уже около 17 часов. Факторов, способных вывести его из равновесия, не наблюдается, подчеркнул учёный.Прошедшая буря, по его словам, стала одной из самых продолжительных в текущем 25-м солнечного цикле. Магнитное поле было выведено из равновесия вечером 29 сентября в результате значительного усиления солнечной активности. Утром 30 сентября событие прошло через пиковые значения выше уровня G3. В сумме магнитное поле Земли находилось в возмущенном состоянии около четырёх суток.Сейчас активность Солнца снижается что, фактически, исключает возможность системного возврата магнитного поля Земли к возмущенному состоянию, хотя небольшие вероятности отдельных сильных вспышек и разовых ударов по Земле сохранятся ещё на 2-3 суток, рассказал Богачёв.Он отметил, что произошедший вчера крупный выброс плазмы, по уточненным оценкам, имеет очень низкие скорости и достаточной энергией для вывода магнитосферы из равновесия, не обладает. Его приход к Земле ожидается 8 октября, но геомагнитных последствий облако не вызовет."Следует заметить, что долгосрочный прогноз на октябрь остается существенно напряженным. Общая активность Солнца заметно усилилась по сравнению с летним периодом, и длительные перерывы по 2-3 недели, которые наблюдались, например, в июле-августе, вряд ли сейчас возможны. Тем не менее, в данный момент текущие запасы вспышечной энергии на Солнце выглядят почти полностью исчерпанными. Какое-то время на их восполнение должно уйти", - добавил руководитель Лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251002/solntse-atakuet-skolko-prodlyatsya-magnitnye-buri-i-kak-ikh-perezhit-1149914398.html

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, космос, земля, магнитные бури, геомагнитный шторм, новости