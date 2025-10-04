Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородом отражена массированная атака дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251004/nad-belgorodom-otrazhena-massirovannaya-ataka-dronov-vsu-1149962783.html
Над Белгородом отражена массированная атака дронов ВСУ
Над Белгородом отражена массированная атака дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Над Белгородом отражена массированная атака дронов ВСУ
В Белгороде и Белгородском районе после массированной атаки украинских беспилотников до конца дня закрыли крупные торговые центры и рынок. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T15:34
2025-10-04T15:34
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149962667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_89784d69f2c8f9b1a5463cb5112076e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Белгороде и Белгородском районе после массированной атаки украинских беспилотников до конца дня закрыли крупные торговые центры и рынок. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Об очередном массированном налете украинских БПЛА глава региона сообщил во втором часу дня. По словам Гладкова, все беспилотники были сбиты. По данным Минобороны, с 11:00 до 13:00 средства ПВО сбили 17 беспилотников над Белгородской областью.Пострадавших среди жителей нет, но фиксируются разрушения.Некоторое время спустя он сообщил, что работа крупных торговых центров будет прекращена до конца дня в целях безопасности."В связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров, а также открытой части "Центрального рынка", – написал Гладков.Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что работа торговых точек была прекращена по решению руководства предприятий.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жертвами украинских обстрелов в сентябре стали более 200 мирных жителей региона, из них 20 погибли. По данным СК РФ, всего за 11 лет, с 2014 года, ВСУ убили более 7 тысяч мирных россиян, из которых 225 – дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:117 дронов ВСУ сбиты за ночь над Крымом и другими регионами РоссииВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской областиВ Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149962667_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fd991a19f31aa6ec68e50a9bcec007e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, новости сво
Над Белгородом отражена массированная атака дронов ВСУ

В Белгороде после массированной атаки ВСУ закрыли торговые центры и рынок

15:34 04.10.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия массированной атаки на Белгород
Последствия массированной атаки на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Белгороде и Белгородском районе после массированной атаки украинских беспилотников до конца дня закрыли крупные торговые центры и рынок. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Об очередном массированном налете украинских БПЛА глава региона сообщил во втором часу дня. По словам Гладкова, все беспилотники были сбиты. По данным Минобороны, с 11:00 до 13:00 средства ПВО сбили 17 беспилотников над Белгородской областью.
Пострадавших среди жителей нет, но фиксируются разрушения.

"В Белгороде два автомобиля загорелись после падения обломков сбитого беспилотника. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь. Также повреждено остекление многоквартирного дома. В Белгородском районе от падения фрагментов беспилотника в селе Стрелецкое повреждены ворота домовладения, в селе Пушкарное – кровля частного дома", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Некоторое время спустя он сообщил, что работа крупных торговых центров будет прекращена до конца дня в целях безопасности.
"В связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров, а также открытой части "Центрального рынка", – написал Гладков.
Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что работа торговых точек была прекращена по решению руководства предприятий.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жертвами украинских обстрелов в сентябре стали более 200 мирных жителей региона, из них 20 погибли.
По данным СК РФ, всего за 11 лет, с 2014 года, ВСУ убили более 7 тысяч мирных россиян, из которых 225 – дети.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
117 дронов ВСУ сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
ВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской области
В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34Над Белгородом отражена массированная атака дронов ВСУ
15:17Рейд в Севастополе закрыт четвертый раз за субботу
15:14Крымский мост – обстановка после возобновления движения
14:56Еще 1,5 тысячи потерь армии Киева - итоги наступления ВС РФ за сутки
14:43Движение по Крымскому мосту открыто
14:28Крымский мост перекрыли
14:09Ирина Слуцкая: чем полезна северная ходьба и как ее развивают в Крыму
13:53В Крыму назвали главную идею России
13:45Восстановлено движение катеров и паромов в Севастополе
13:06Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
12:52Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины
12:29В Евпатории ускорят строительство детсада да 280 мест
12:10Движение пассажирских катеров и паромов в Севастополе снова перекрыто
11:48На Камчатке трое туристов сорвались с вулкана и получили тяжелые травмы
11:22Рейд в Севастополе снова открыли
10:41В каких странах больше говорят о мире и где о войне – анализ ИИ
10:19Рекордная магнитная буря завершилась
09:44Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за утро
09:37Более 200 человек стали жертвами ВСУ в Белгородской области в сентябре
09:27Крым и Абхазию объединила знаковая выставка Российской галереи искусств
Лента новостейМолния