2025-10-04T15:34
2025-10-04T15:34
2025-10-04T15:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Белгороде и Белгородском районе после массированной атаки украинских беспилотников до конца дня закрыли крупные торговые центры и рынок. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Об очередном массированном налете украинских БПЛА глава региона сообщил во втором часу дня. По словам Гладкова, все беспилотники были сбиты. По данным Минобороны, с 11:00 до 13:00 средства ПВО сбили 17 беспилотников над Белгородской областью.
Пострадавших среди жителей нет, но фиксируются разрушения.
"В Белгороде два автомобиля загорелись после падения обломков сбитого беспилотника. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь. Также повреждено остекление многоквартирного дома. В Белгородском районе от падения фрагментов беспилотника в селе Стрелецкое повреждены ворота домовладения, в селе Пушкарное – кровля частного дома", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Некоторое время спустя он сообщил, что работа крупных торговых центров будет прекращена до конца дня в целях безопасности.
"В связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров, а также открытой части "Центрального рынка", – написал Гладков.
Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что работа торговых точек была прекращена по решению руководства предприятий.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил
, что жертвами украинских обстрелов в сентябре стали более 200 мирных жителей региона, из них 20 погибли.
По данным СК РФ
, всего за 11 лет, с 2014 года, ВСУ убили более 7 тысяч мирных россиян, из которых 225 – дети.
