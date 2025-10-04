Над Белгородом отражена массированная атака дронов ВСУ

https://crimea.ria.ru/20251004/nad-belgorodom-otrazhena-massirovannaya-ataka-dronov-vsu-1149962783.html

В Белгороде и Белгородском районе после массированной атаки украинских беспилотников до конца дня закрыли крупные торговые центры и рынок. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.10.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149962667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_89784d69f2c8f9b1a5463cb5112076e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Белгороде и Белгородском районе после массированной атаки украинских беспилотников до конца дня закрыли крупные торговые центры и рынок. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Об очередном массированном налете украинских БПЛА глава региона сообщил во втором часу дня. По словам Гладкова, все беспилотники были сбиты. По данным Минобороны, с 11:00 до 13:00 средства ПВО сбили 17 беспилотников над Белгородской областью.Пострадавших среди жителей нет, но фиксируются разрушения.Некоторое время спустя он сообщил, что работа крупных торговых центров будет прекращена до конца дня в целях безопасности."В связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров, а также открытой части "Центрального рынка", – написал Гладков.Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что работа торговых точек была прекращена по решению руководства предприятий.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жертвами украинских обстрелов в сентябре стали более 200 мирных жителей региона, из них 20 погибли. По данным СК РФ, всего за 11 лет, с 2014 года, ВСУ убили более 7 тысяч мирных россиян, из которых 225 – дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:117 дронов ВСУ сбиты за ночь над Крымом и другими регионами РоссииВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской областиВ Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ

2025

