"Мирная революция" в Тбилиси - пожары и погром в президентском дворце

Участники так называемой "мирной революции" сторонников оппозиции в Тбилиси ворвались на территорию президентского дворца, устроили пожары и ранили нескольких... РИА Новости Крым, 04.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Участники так называемой "мирной революции" сторонников оппозиции в Тбилиси ворвались на территорию президентского дворца, устроили пожары и ранили нескольких силовиков. О последствиях митингов пишут местные СМИ.В Грузии на выборах кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" побеждают во всех муниципалитетах страны с результатом более 70% голосов. Оппозиционно настроенные по отношению к власти граждане Грузии во второй половине дня выборов вышли на улицы на протестное шествие и двинулись к проспекту Руставели в Тбилиси для участия в анонсированном митинге. Ранее грузинская оппозиция заявляла, что устроит "мирную революцию" в день выборов.Митингующие забросали камнями резиденцию президента Грузии Михаила Кавелашвили, после чего правоохранители применили против них перцовый спрей и водомет. Силовики вытеснили митингующих с территории дворца, однако демонстранты остаются на прилегающей территории и не расходятся.По данным РИА Новости, участники акции подожгли ограждения, которые они сделали из мебели ресторана для защиты от спецназа.Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования изберут мэров пяти самоуправляемых городов – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэров 59 муниципалитетов и депутатов местных городских собраний.Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.Пресс-спикер ЦИК страны Натия Иоселиани сообщала, что явка на выборах в органы местного самоуправления в Грузии 4 октября превысила 28%, и к трем часам дня (14:00 мск) на избирательных участках проголосовали 991 651 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

