Четыре мирных жителя Белгорода получили ранения во время массированной атаки украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149964480_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_71ef32950677efc403b93735a57361ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя Белгорода получили ранения во время массированной атаки украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В субботу Белгород подвергся массированной атаке украинских дронов. Над городом с полудня работает ПВО. В связи с непрекращающимися ударами до конца дня закрыты крупные торговые центры и рынок. В городе при падении обломков дронов повреждены оборудование и навес коммерческого объекта, вспыхнули пожары на открытой территории. В городе осколками посечены гражданские автомобили, в пригороде - частные жилые дома.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жертвами украинских обстрелов в сентябре стали более 200 мирных жителей региона, из них 20 погибли.По данным СК РФ, всего за 11 лет, с 2014 года, ВСУ убили более 7 тысяч мирных россиян, из которых 225 – дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

