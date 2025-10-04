https://crimea.ria.ru/20251004/massirovannaya-ataka-na-belgorod-prodolzhaetsya--raneny-chetvero-1149964600.html
Массированная атака на Белгород продолжается – ранены четверо
Массированная атака на Белгород продолжается – ранены четверо - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Массированная атака на Белгород продолжается – ранены четверо
Четыре мирных жителя Белгорода получили ранения во время массированной атаки украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T17:30
2025-10-04T17:30
2025-10-04T17:31
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149964480_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_71ef32950677efc403b93735a57361ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя Белгорода получили ранения во время массированной атаки украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В субботу Белгород подвергся массированной атаке украинских дронов. Над городом с полудня работает ПВО. В связи с непрекращающимися ударами до конца дня закрыты крупные торговые центры и рынок. В городе при падении обломков дронов повреждены оборудование и навес коммерческого объекта, вспыхнули пожары на открытой территории. В городе осколками посечены гражданские автомобили, в пригороде - частные жилые дома.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жертвами украинских обстрелов в сентябре стали более 200 мирных жителей региона, из них 20 погибли.По данным СК РФ, всего за 11 лет, с 2014 года, ВСУ убили более 7 тысяч мирных россиян, из которых 225 – дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149964480_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9534954eb907f81c25f007ec592e8baa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости, новости сво
Массированная атака на Белгород продолжается – ранены четверо
В Белгороде четыре мирных жителя ранены при массированной атаке ВСУ
17:30 04.10.2025 (обновлено: 17:31 04.10.2025)