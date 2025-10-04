Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака на Белгород продолжается – ранены четверо - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251004/massirovannaya-ataka-na-belgorod-prodolzhaetsya--raneny-chetvero-1149964600.html
Массированная атака на Белгород продолжается – ранены четверо
Массированная атака на Белгород продолжается – ранены четверо - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Массированная атака на Белгород продолжается – ранены четверо
Четыре мирных жителя Белгорода получили ранения во время массированной атаки украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T17:30
2025-10-04T17:31
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149964480_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_71ef32950677efc403b93735a57361ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя Белгорода получили ранения во время массированной атаки украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В субботу Белгород подвергся массированной атаке украинских дронов. Над городом с полудня работает ПВО. В связи с непрекращающимися ударами до конца дня закрыты крупные торговые центры и рынок. В городе при падении обломков дронов повреждены оборудование и навес коммерческого объекта, вспыхнули пожары на открытой территории. В городе осколками посечены гражданские автомобили, в пригороде - частные жилые дома.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жертвами украинских обстрелов в сентябре стали более 200 мирных жителей региона, из них 20 погибли.По данным СК РФ, всего за 11 лет, с 2014 года, ВСУ убили более 7 тысяч мирных россиян, из которых 225 – дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149964480_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9534954eb907f81c25f007ec592e8baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости, новости сво
Массированная атака на Белгород продолжается – ранены четверо

В Белгороде четыре мирных жителя ранены при массированной атаке ВСУ

17:30 04.10.2025 (обновлено: 17:31 04.10.2025)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия ударов ВСУ по Белгороду
Последствия ударов ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя Белгорода получили ранения во время массированной атаки украинских беспилотников в субботу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В субботу Белгород подвергся массированной атаке украинских дронов. Над городом с полудня работает ПВО. В связи с непрекращающимися ударами до конца дня закрыты крупные торговые центры и рынок.

"В результате удара беспилотника по коммерческому объекту пострадали четверо: супругов с осколочными ранениями лица и рук бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Еще двух женщин с предварительным диагнозом "баротравмы" для обследования транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в Telegram.

В городе при падении обломков дронов повреждены оборудование и навес коммерческого объекта, вспыхнули пожары на открытой территории. В городе осколками посечены гражданские автомобили, в пригороде - частные жилые дома.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жертвами украинских обстрелов в сентябре стали более 200 мирных жителей региона, из них 20 погибли.
По данным СК РФ, всего за 11 лет, с 2014 года, ВСУ убили более 7 тысяч мирных россиян, из которых 225 – дети.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияАтаки ВСУОбстрелы ВСУВячеслав ГладковНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Выборы в Грузии – оппозиция начинает "мирную революцию"
17:59Сорвавшаяся с вулкана на Камчатке женщина скончалась
17:46ВСУ атаковали автовокзал в Брянской области
17:30Массированная атака на Белгород продолжается – ранены четверо
17:07У Крымского моста сейчас вытянулись двухчасовые очереди
16:47В Крыму впервые вручат награды за развитие гастрономического туризма
16:24В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
16:09Есть погибший: что известно о сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристах
15:50В Симферополе частично перекрыто движение по бульвару Франко
15:34Над Белгородом отражена массированная атака дронов ВСУ
15:17Рейд в Севастополе закрыт четвертый раз за субботу
15:14Крымский мост – обстановка после возобновления движения
14:56Еще 1,5 тысячи потерь армии Киева - итоги наступления ВС РФ за сутки
14:43Движение по Крымскому мосту открыто
14:28Крымский мост перекрыли
14:09Ирина Слуцкая: чем полезна северная ходьба и как ее развивают в Крыму
13:53В Крыму назвали главную идею России
13:45Восстановлено движение катеров и паромов в Севастополе
13:06Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
12:52Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины
Лента новостейМолния