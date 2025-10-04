https://crimea.ria.ru/20251004/lomali-na-glazakh-na-ukraine-zakhvatili-esche-odin-khram-upts-1149964251.html

"Ломали на глазах": на Украине захватили еще один храм УПЦ

"Ломали на глазах": на Украине захватили еще один храм УПЦ - РИА Новости Крым, 04.10.2025

"Ломали на глазах": на Украине захватили еще один храм УПЦ

В селе Миньковцы Ровенской области на западе Украины группа рейдеров раскольнической православной церкви (ПЦУ) взломала замки храма Рождества Пресвятой... РИА Новости Крым, 04.10.2025

2025-10-04T20:52

2025-10-04T20:52

2025-10-04T20:52

украина

украинская православная церковь (упц)

захват храмов упц на украине

церковный раскол на украине

православная церковь украины (пцу)

в мире

новости

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143141797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a31837ca582287ef0ec837067c5ac272.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В селе Миньковцы Ровенской области на западе Украины группа рейдеров раскольнической православной церкви (ПЦУ) взломала замки храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ и захватила святыню. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).Отмечается, что все происходило на глазах у полицейских, "которые находились на территории, отказываясь допускать прихожан УПЦ в их храм"."Прямо на их глазах рейдеры ломали двери святыни, а силовики просто смотрели на это", – уточняют в СПЖ.По информации от свидетелей событий, захват осуществляли "активисты структуры Думенко" (Сергей, митрополит Епифаний, предстоятель раскольнической ПЦУ – ред.).Они пришли к святыне со сфальсифицированными документами и срезали замки на дверях церкви, а "руководил процессом Валерий Остапчук, который в документах назван "директором храма", уточнили в СПЖ.Ранее политолог и религиовед Николай Кузьмин высказал мнение относительно того, есть ли шанс на честный суд по УПЦ на Украине.Киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории Украины волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – наибольшую общину верующих. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ и проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия", а фактически обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, чтобы "доказать" их антиукраинскую деятельность.В отношении некоторых представителей духовенства суды в разных регионах Украины вынесли обвинительные приговоры, многие из задержанных представителей УПЦ арестованы. Сотни храмов УПЦ захвачены силой украинскими раскольниками при поддержке местных властей.С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Прыгать веселее, чем молиться": куда украинцев ведет запрет УПЦ"Закон" против веры – есть ли шансы на честный суд по УПЦ"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, украинская православная церковь (упц), захват храмов упц на украине, церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), в мире, новости, религия