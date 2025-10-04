Рейтинг@Mail.ru
"Ломали на глазах": на Украине захватили еще один храм УПЦ
"Ломали на глазах": на Украине захватили еще один храм УПЦ
В селе Миньковцы Ровенской области на западе Украины группа рейдеров раскольнической православной церкви (ПЦУ) взломала замки храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ и захватила святыню.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В селе Миньковцы Ровенской области на западе Украины группа рейдеров раскольнической православной церкви (ПЦУ) взломала замки храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ и захватила святыню. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).Отмечается, что все происходило на глазах у полицейских, "которые находились на территории, отказываясь допускать прихожан УПЦ в их храм"."Прямо на их глазах рейдеры ломали двери святыни, а силовики просто смотрели на это", – уточняют в СПЖ.По информации от свидетелей событий, захват осуществляли "активисты структуры Думенко" (Сергей, митрополит Епифаний, предстоятель раскольнической ПЦУ – ред.).Они пришли к святыне со сфальсифицированными документами и срезали замки на дверях церкви, а "руководил процессом Валерий Остапчук, который в документах назван "директором храма", уточнили в СПЖ.Ранее политолог и религиовед Николай Кузьмин высказал мнение относительно того, есть ли шанс на честный суд по УПЦ на Украине.Киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории Украины волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – наибольшую общину верующих. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ и проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия", а фактически обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, чтобы "доказать" их антиукраинскую деятельность.В отношении некоторых представителей духовенства суды в разных регионах Украины вынесли обвинительные приговоры, многие из задержанных представителей УПЦ арестованы. Сотни храмов УПЦ захвачены силой украинскими раскольниками при поддержке местных властей.С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Прыгать веселее, чем молиться": куда украинцев ведет запрет УПЦ"Закон" против веры – есть ли шансы на честный суд по УПЦ"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
"Ломали на глазах": на Украине захватили еще один храм УПЦ

На западе Украины рейдеры захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В селе Миньковцы Ровенской области на западе Украины группа рейдеров раскольнической православной церкви (ПЦУ) взломала замки храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ и захватила святыню. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"4 октября группа рейдеров ПЦУ захватила храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Миньковцы Ровенской области", – сказано в сообщении.
Отмечается, что все происходило на глазах у полицейских, "которые находились на территории, отказываясь допускать прихожан УПЦ в их храм".
"Прямо на их глазах рейдеры ломали двери святыни, а силовики просто смотрели на это", – уточняют в СПЖ.
По информации от свидетелей событий, захват осуществляли "активисты структуры Думенко" (Сергей, митрополит Епифаний, предстоятель раскольнической ПЦУ – ред.).
Они пришли к святыне со сфальсифицированными документами и срезали замки на дверях церкви, а "руководил процессом Валерий Остапчук, который в документах назван "директором храма", уточнили в СПЖ.
Ранее политолог и религиовед Николай Кузьмин высказал мнение относительно того, есть ли шанс на честный суд по УПЦ на Украине.
Киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории Украины волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – наибольшую общину верующих. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ и проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия", а фактически обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, чтобы "доказать" их антиукраинскую деятельность.
В отношении некоторых представителей духовенства суды в разных регионах Украины вынесли обвинительные приговоры, многие из задержанных представителей УПЦ арестованы. Сотни храмов УПЦ захвачены силой украинскими раскольниками при поддержке местных властей.
С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
