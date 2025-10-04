Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - очередь растет со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - очередь растет со стороны Керчи
Крымский мост сейчас - очередь растет со стороны Керчи
На Крымском мосту утром в субботу стала собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 04.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в субботу стала собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Краснодарского края заторов на данный момент нет.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - очередь растет со стороны Керчи

На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи

09:15 04.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в субботу стала собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 58 транспортных средств", - приводятся данные на 9 утра.
Со стороны Краснодарского края заторов на данный момент нет.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
