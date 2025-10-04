https://crimea.ria.ru/20251004/krymskiy-most-seychas---ochered-rastet-so-storony-kerchi-1149957380.html
Крымский мост сейчас - очередь растет со стороны Керчи
Крымский мост сейчас - очередь растет со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Крымский мост сейчас - очередь растет со стороны Керчи
На Крымском мосту утром в субботу стала собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T09:15
2025-10-04T09:15
2025-10-04T09:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
крым
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689247_0:9:3059:1730_1920x0_80_0_0_44906efdc6c1fca27fe5b8ce1aca4176.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в субботу стала собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Краснодарского края заторов на данный момент нет.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябреНа 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала годаВ Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689247_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_9ffaa3a50066634631503c76b0e0e2a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - очередь растет со стороны Керчи
На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи