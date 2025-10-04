Какой сегодня праздник: 4 октября

https://crimea.ria.ru/20251004/kakoy-segodnya-prazdnik-4-oktyabrya-1131814414.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Сегодня мировая общественность отмечает День защиты животных и День ответов на незаданные вопросы. Ровно 443 года назад произошел переход на григорианский календарь, в этот день в 1675 году запатентованы карманные часы, в 1812 году в Крыму основан Никитский ботанический сад. А еще в этот день родился дважды Герой Советского Союза, Маршал Андрей Гречко.Что отмечают в миреКрысы размножаются настолько быстро, что всего за 18 месяцев два этих зверька могли бы создать более миллиона родственников, а у тигров не только полосатый мех, но и кожа. Все это мы рассказываем не просто так, а по случаю Всемирного Дня защиты животных. Праздник учредили участники Международного конгресса сторонников движения в защиту природы в далеком 1931 году, приурочив его ко Дню памяти святого Франциска Ассизского, который считается покровителем животных. В России эта дата отмечается с 2000 года.Еще один международный праздник – День ответов на незаданные вопросы. Кто и когда придумал отмечать этот праздник? Насколько толстым человеку нужно стать, чтобы быть пуленепробиваемым? Сколько коленок у слона? Считайте, что мы обо всем этом не спрашивали."Космические войска России" – звучит так, как будто уже в конце недели наша страна будет давать отпор космическим пиратам. В реальности задача схожая – сохранение безопасности страны в едином воздушно-космическом пространстве планеты. На самом деле так этот род войск назывался с 2001 по 2010 год. А потом на пост президента России пришел Дмитрий Медведев и переименовал подразделение в Войска Воздушно-космической обороны. А вот дата празднования Дня космических войск осталась неизменной, поскольку связна с важным историческим событием: 4 октября 1957 года с космодрома Байконур стартовал самый первый земной спутник, открывший на нашей планете эру космонавтики.Пока вы это все читаете, мы тут плюшками балуемся. Потому что сегодня специальный день. Правда, только в Швеции, но чем мы хуже шведов? День плюшек с корицей в 1999 году придумали отмечать члены шведской Ассоциации домашней выпечки, которые очень гордились национальными коричными плюшками Kanelbulle. Эти булочки и правда настоящий символ страны, хотя их рецепт впервые появился в местных кулинарных книгах не так уж и давно – в 1951 году. Кстати, именно этими плюшками угощался Карлсон в знаменитой шведской сказке Астрид Линдгрен.Что общего между русскими и американцами? И у нас и у них есть День водки. Правда, в России он отмечается 31 января с 1835 года, поскольку в этот день Менделеев защитил диссертацию "О соединении спирта с водою". А вот в США – 4 октября, с 2009 года, без объяснения причин выбора даты, но в маркетинговых целях. Кстати, по статистике американцы пьют вчетверо больше водки, чем белорусы и казахи вместе взятые. Россиян они не обогнали – мы пьем в 2,5 раза больше, чем в США. И теперь уже, видимо, не обгонят, поскольку с марта 2022 года США запретили импорт водки из России.Еще сегодня можно отметить День случайных приступов поэзии, День воздушных шаров по всему миру, День кораблей в бутылках. Именины у Андрея, Даниила, Дмитрия, Иосифа, Алексея, Виктора, Назара, Розалии, Франциска.Знаменательные датыРовно 443 года назад по указу папы римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, который был назван григорианским (что вполне логично). До этого с 45 года до нашей эры все спокойно жили по юлианскому. А тут вдруг выяснилось, что он имеет существенные расхождения с тропическим годом, за который солнце завершает один цикл смены времен года. Таким образом, за 128 лет набегает целый "лишний" день, а к 1582 году таких дней накопилось 10. Эту разность исправили и, чтоб подобное не повторялось, ввели григорианскую систему летосчисления. Так в 1582 жители Рима легли спать 4 октября, а проснулись на следующий день – 15-го. К середине XX века григорианским календарем пользовались практически все страны мира. В России он введен 24 января 1918 года.В этот день в 1675 году голландским физиком Христианом Гюйгенсом запатентованы карманные часы с пружинным балансом. Сначала такие часы не имели защитного стекла, поэтому их стрелки постоянно цеплялись за предметы одежды хозяина и точного времени не показывали. Зато хорошо показывали статус хозяина, поскольку такая игрушка стоила целое состояние.Не успели наши сжечь Москву во время ее оккупации войсками Наполеона, как тут же решили заложить сад в Крыму, близ селения Никита. Для этого выделили 375 десятин земли и ассигновали около 10 тыс. рублей ежегодно. Закладка Никитского ботанического сада состоялась 4 октября 1812 года (хотя указ о его создании был подписан еще в 1811). Здесь решено было развивать плодоводство, в чем местные ботаники сильно преуспели: уже спустя три года сад отпускал из питомников 58 сортов груш, 95 сортов яблони, 6 ягодных и 15 декоративных пород. А через 12 имел коллекцию декоративных растений из 450 видов, научную библиотеку и музей.Кто родился в этот деньВ 1903 году, 17 октября по старому и 4-го по новому стилю, в слободе Голодаевка, под Ростовом родился будущий дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко. К началу войны с гитлеровской Германией Гречко подошел подполковником. С 1941 по 1945 командовал различными подразделениями советских войск на разных фронтах. C апреля 1967 года до своей кончины в 1976 году — министр обороны СССР.Российский программист, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности, основатель и руководитель компании антивирусных исследований "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский сегодня отмечает 60-летие. Кстати, Евгений Валентинович в 1987 году окончил Высшую школу КГБ и поступил на работу в многопрофильный научно-исследовательский институт при Министерстве обороны СССР. Именно здесь он начал изучать компьютерные вирусы — после того, как в 1989 году столкнулся с вирусом Cascade.Американской актрисе и модели Дакоте Джонсон сегодня исполняется 36 лет. Всего на счету актрисы более трех десятков киноработ, но больше всего зрителям запомнилась ее киношная Анастейша в фильме "Пятьдесят оттенков серого". Кстати, в 2016 году за эту роль Дакота получила одновременно и приз британской киноакадемии в номинации "Восходящая звезда", и антинаграду "Золотая Малина" за "Худшую женскую роль".Также свои дни рождения празднуют американская актриса Алисия Сильверстоун и экс-солистка поп-группы "Тату" Елена Катина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

