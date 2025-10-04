https://crimea.ria.ru/20251004/kak-podgotovit-avtomobil-k-zime-1149936971.html

Как подготовить автомобиль к зиме

Как подготовить автомобиль к зиме - РИА Новости Крым, 04.10.2025

Как подготовить автомобиль к зиме

Важно правильно подготовить автомобиль к приходу к зимы. О том, когда менять шины и "омывайку", как проверить износ аккумулятора и обслужить кожаный салон

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Важно правильно подготовить автомобиль к приходу к зимы. О том, когда менять шины и "омывайку", как проверить износ аккумулятора и обслужить кожаный салон, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Владельцам автомобилей с кожаным салоном стоит пока обработать кожу специальным лосьоном, чтобы от холодов она не высохла и не потрескалась, советует эксперт.Также он напомнил, что аккумулятор и генератор нужно обязательно готовить к зиме. Потому что в теплое время года аккумулятор, даже если подошли к окончанию сроки службы, работает хорошо, его энергии хватает, чтобы запустить машину. Но когда наступят холода и морозы, его энергии может не хватить.Кроме того, инженер также рекомендует проверить генератор. Причем сделать это сейчас, когда еще относительно тепло, и его энергии достаточно, чтобы заряжать аккумулятор."И хотелось бы напомнить про омывающую жидкость. Когда наступят холода, омывающая жидкость станет твердой, и вы ее не поменяете. А сейчас ее можно вылить, израсходовать и подготовить уже канистрочку с зимней омывающей жидкостью, чтобы ее залить", - резюмировал собеседник.Ранее специалисты прогнозировали удорожание техосмотра автомобилей в три раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

