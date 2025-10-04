Как подготовить автомобиль к зиме

https://crimea.ria.ru/20251004/kak-podgotovit-avtomobil-k-zime-1149936971.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым.
Важно правильно подготовить автомобиль к приходу к зимы. О том, когда менять шины и "омывайку", как проверить износ аккумулятора и обслужить кожаный салон, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
"Менять шины нужно тогда, когда средняя суточная температура станет меньше, чем +7…8 градусов. Если батареи в квартире включили, значит, пора менять шины. Если же говорить об остальном обслуживании автомобиля, то сейчас для этого самое время: последние теплые деньки позволят помыть автомобиль, обработать его воском, чтобы закрыть все трещины в лакокрасочном покрытии, и вода туда не зашла, и потом, когда будет мороз, краску не разрушить", - объясняет он.
Владельцам автомобилей с кожаным салоном стоит пока обработать кожу специальным лосьоном, чтобы от холодов она не высохла и не потрескалась, советует эксперт.
Также он напомнил, что аккумулятор и генератор нужно обязательно готовить к зиме. Потому что в теплое время года аккумулятор, даже если подошли к окончанию сроки службы, работает хорошо, его энергии хватает, чтобы запустить машину. Но когда наступят холода и морозы, его энергии может не хватить.
"Предлагаю всем, у кого аккумулятор старый, подъехать на СТО и попросить измерить его остаточную емкость. Если емкость в два раза упала, а то и снизилась до 70% от номинальной, уже имеет смысл подумать о том, чтобы этот аккумулятор поменять", - говорит Артамонов.
Кроме того, инженер также рекомендует проверить генератор. Причем сделать это сейчас, когда еще относительно тепло, и его энергии достаточно, чтобы заряжать аккумулятор.
"И хотелось бы напомнить про омывающую жидкость. Когда наступят холода, омывающая жидкость станет твердой, и вы ее не поменяете. А сейчас ее можно вылить, израсходовать и подготовить уже канистрочку с зимней омывающей жидкостью, чтобы ее залить", - резюмировал собеседник.
Ранее специалисты прогнозировали удорожание техосмотра
автомобилей в три раза.
