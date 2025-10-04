Ирина Слуцкая: чем полезна северная ходьба и как ее развивают в Крыму

https://crimea.ria.ru/20251004/irina-slutskaya-chem-polezna-severnaya-khodba-i-kak-ee-razvivayut-v-krymu-1149960013.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Северная (скандинавская) ходьба – один из самых доступных и очень полезных видов спортивной активности, почти не имеющий противопоказаний, но требующий знания техники. Об этом журналистами рассказала российская фигуристка, общественный и политический деятель Ирина Слуцкая в Симферополе на открытии всероссийского проекта "Северная ходьба объединяет" в Крыму.По словам Слуцкой, северная ходьба – "потрясающий вид физической активности, любительский вид с спорта, у которого практически нет противопоказаний. При этом заниматься ею можно в любом возрасте, в любое время года, в любую погоду с огромной пользой для огранизма.Мало того, что при ходьбе мы ходим, дышим и общаемся, что улучшает работу сердца и лeгких, укрепляет здоровье и повышает выносливость, при такой нагрузке также сбрасываются лишние килограммы и снижается риск хронических заболеваний.Правильно следует и выбирать высоту палок для скандинавской ходьбы, и правильно их ставить при каждом шаге, то есть упирать и отталкивать, "чтобы были проработаны практически все мышцы", отметила она.По словам Слуцкой, идеальный вариант – заниматься скандинавской ходьбой хотя бы три раза в неделю. При этом каждый может регулировать нагрузку для себя, выбирать дистанцию и скорость прогулок, отметила спортсменка.Под руководством Ирины Слуцкой Крым 4 октября присоединился к Всероссийскому социально ориентированному проекту, направленному на повышение массовости занятий северной (скандинавской) ходьбой. Реализуется он Добровольным физкультурным союзом при поддержке Минспорта РФ.В рамках мероприятий проходят ознакомительные мастер-классы для разных категорий населения, один из которых Слуцкая провела в Симферополе.По словам министра спорта Крыма Ольги Торубаровой, именно благодаря инициативности российской спортсменки "сегодня уже огромное количество людей, которые в эту активность в разных уголках Республики Крым" вовлечены.Напомним, в Крыму в 2024 году впервые прошел чемпионат по скандинавской ходьбе. Его провела двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ходить или бегать – что лучше для здоровья Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту

