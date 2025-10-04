https://crimea.ria.ru/20251004/gibel-turistov-na-kamchatke-i-mirnaya-revolyutsiya-v-gruzii--glavnoe-1149967415.html

Гибель туристов на Камчатке и "мирная революция" в Грузии – главное

Гибель туристов на Камчатке и "мирная революция" в Грузии – главное - РИА Новости Крым, 04.10.2025

Гибель туристов на Камчатке и "мирная революция" в Грузии – главное

На Камчатке при восхождении на закрытый для посещения Вилючинский вулкан сорвались туристы, двое погибли. В Грузии на выборах выиграла правящая партия, а... РИА Новости Крым, 04.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. На Камчатке при восхождении на закрытый для посещения Вилючинский вулкан сорвались туристы, двое погибли. В Грузии на выборах выиграла правящая партия, а оппозиция вышла на "мирную революцию" и стала громить президентскую резиденцию. Зеленский пролонгировал прежние санкции против РФ и ввел новые против производителей российских беспилотников и компаний, связанных с нефтяным сектором РФ. В Белгороде весь день отражали массированные атаки украинских дронов. Роспотребнадзор проверяет сведения о заражении россиян в Турции вирусом Коксаки. В Крыму снижаются запасы в водохранилищах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Гибель туристов на КамчаткеТрагедия произошла сегодня утром с незарегистрированной группой туристов, которые отправились покорять закрытый для посещения Вилючинский вулкан на Камчатке.Двое во время подъема сорвались вниз, и один из восходивших, мужчина, разбился насмерть. Упавшая с ним женщина выжила при падении, но получила тяжелые травмы и скончалась позже, когда спасатели пытались эвакуировать ее вниз, к медикам. Третья женщина смогла удержаться на обледеневшем склоне, не упав, и МЧС спасли ее с высоты.Спасательная операция длилась несколько часов. В ней принимали участие около полусотни специалистов и волонтеры, привлекался вертолет."Мирная революция" в Грузии в день выборовВ Грузии кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" победили во всех муниципалитетах страны. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе к концу дня.Оппозиционно настроенные по отношению к власти граждане во второй половине дня выборов вышли на улицы на протестное шествие и двинулись к проспекту Руставели в Тбилиси для участия в ранее анонсированном митинге, пообещав "мирную революцию".Позже стало известно, что митингующие ворвались в резиденцию президентский дворец, сооружали баррикады и жгли их, несколько правоохранителей пострадали.В Чехии в этот день выборы в парламент выиграла антиукраинская оппозиция. Новые санкции Киева против РФГлава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что подписал три указа о введении санкций против России. Первый, по его словам, касается продления рестрикций в отношении российских предпринимателей, срок которых истек. Второй затрагивает производителей беспилотников и комплектующих к ним. А третий направлен против "лиц и компаний, связанных с российским нефтяным сектором". В него, в частности, вошли компании из Китая и ОАЭ.ВСУ обрушили дроны на Белгород и БрянскВ Белгороде и Белгородском районе после массированной атаки беспилотников ВСУ днем до конца субботы закрыли крупные торговые центры и рынок. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По данным Минобороны, только на протяжении двух часов, с 11:00 до 13:00, российские средства российских ПВО сбили в небе над регионом 17 украинских дронов.К вечеру глава региона сообщил, что атаки продолжились – четверо мирных граждан получили ранения во время налетов.В Брянской области беспилотник атаковал автовокзал в поселке Погар. Ранен мужчина, повреждены два пассажирских автобуса, сообщил губернатор Александр Богомаз.Роспотребнадзор проверят сведения о заражении россиян вирусом КоксакиРоспотребнадзор взял на контроль информацию о возможном заражении российских туристов вирусом Коксаки на отдыхе в Турции."В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле в Сиде сообщили о заражении вирусом Коксаки, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Турции официальный запрос", - сообщили в ведомстве.В Крыму начался маловодный периодПо итогам сентября водохранилища естественного стока в Крыму накопили 75 млн кубометров воды, и это только начало маловодного периода, рассказали завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По их словам, если в 2024, 2023 и 2022 годах за сентябрь в Крыму потребляли порядка 17-18 млн кубометров из водохранилищ естественного стока, то в этом году – 11 млн "кубов". При этом, относительно предыдущего засушливого периода уже достаточно активно работают подземные водоносные горизонты, которые только на город Симферополь подают 50 тысяч "кубов" воды в сутки, благодаря чему экономится ресурс поверхностных водных источников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

