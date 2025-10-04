https://crimea.ria.ru/20251004/esche-15-tysyachi-poter-armii-kieva----itogi-nastupleniya-vs-rf-za-sutki-1149961959.html

Еще 1,5 тысячи потерь армии Киева - итоги наступления ВС РФ за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ в течение суток на разных направлениях в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю и продвинулись вглубь обороны вооруженных сил Украины, которые потеряли еще 1460 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.Так, подразделения группировки войск "Север" в Сумской области поразили формирования двух механизированных бригад и одной десантно-штурмовой бригады, а также штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Краснополье, Кондратовка, Искрисковщина и Петрушевка, сообщили в военном ведомстве.На Харьковском направлении украинским войскам также было нанесено поражение, в результате чего были разбиты подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны под Волчанском и Чугуновкой."ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих", – отметили в Минобороны.Одновременно бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив живую силу и технику четырех бригад ВСУ в районе Ямполя в ДНР, а также в Харьковской области, в районах населенных пунктов Купянск, Петровка, Волчий Яр, Глушковка, Новосергеевка, Петропавловка, Песчаное и Боровская Андреевка.Потери противника на данном направлении за сутки превысили 220 человек.Тем временем подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в ДНР.Враг был разбит российскими бойцами в районах населенных пунктов Северск, Райгородок, Платоновка, Резниковка, Закотное, Николаевка, Миньковка, Кузьминовка, Федоровка и Константиновка, потерял до 230 боевиков за сутки."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Родинское, Ивановка, Красноармейск, Красный Лиман и Московское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих", – добавили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и разбили формирования механизированной бригады ВСУ, двух штурмовых полков украинской армии, а также подразделения бригады теробороны и бригады нацгвардии в районе Орестополя в Днепропетровской области и в районе населенных пунктов Червоное, Новогригоровка и Полтавка в Запорожской области. Противник потерял здесь более 290 военнослужащих."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области,Ольговка и Антоновка Херсонской области.Уничтожено более 55 украинских военнослужащих", – добавли в МО РФ.Ранее в тот день сообщалось, что армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

