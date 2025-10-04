https://crimea.ria.ru/20251004/dvizhenie-passazhirskikh-katerov-i-paromov-v-sevastopole-snova-perekryto-1149958605.html
Движение пассажирских катеров и паромов в Севастополе снова перекрыто
Движение пассажирских катеров и паромов в Севастополе снова перекрыто - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Движение пассажирских катеров и паромов в Севастополе снова перекрыто
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту в третий раз за утро. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T12:10
2025-10-04T12:10
2025-10-04T12:12
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
морской транспорт
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e7c20833fdb77f80fa5a7a327b7645.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту в третий раз за утро. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее в субботу сообщалось, что рейд был перекрыт с 7.02 до 7.20 утра. Затем движение останавливали с 9.45 до 11.20.Причины временной остановки сообщения не уточняются. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты, которые следуют от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abd2b70075c40ad5e3869adce3df39a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, северная сторона, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Движение пассажирских катеров и паромов в Севастополе снова перекрыто
Движение пассажирских катеров и паромов в Севастополе перекрыто в третий раз за день
12:10 04.10.2025 (обновлено: 12:12 04.10.2025)