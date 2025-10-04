Рейтинг@Mail.ru
Более 200 человек стали жертвами ВСУ в Белгородской области в сентябре - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251004/bolee-200-chelovek-stali-zhertvami-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-v-sentyabre-1149957561.html
Более 200 человек стали жертвами ВСУ в Белгородской области в сентябре
Более 200 человек стали жертвами ВСУ в Белгородской области в сентябре - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Более 200 человек стали жертвами ВСУ в Белгородской области в сентябре
Более 200 мирных жителей Белгородской области пострадали в сентябре от атак ВСУ, из них 20 погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T09:37
2025-10-04T09:37
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
атаки всу
атака всу на белгород
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 200 мирных жителей Белгородской области пострадали в сентябре от атак ВСУ, из них 20 погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам главы региона, имена этих людей не будут забыты, а их родственникам будут помогать "всем, чем можем"."Хотел еще раз высказать искренние слова соболезнования всем семьям погибших, всем близким тех, кто ушел от нас... пожелать быстрейшего выздоровления всем нашим раненым, особенно детям, женщинам, людям старшего возраста, и возвращения к своим близким", – добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человек ВСУ за 11 лет убили более 7 тысяч мирных россиян Не забывается и не прощается: День памяти детей – жертв войны в Донбассе
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, атаки всу, атака всу на белгород, происшествия, новости
Более 200 человек стали жертвами ВСУ в Белгородской области в сентябре

20 из 200 мирных жителей Белгородской области пострадали в сентябре при атаках ВСУ

09:37 04.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 200 мирных жителей Белгородской области пострадали в сентябре от атак ВСУ, из них 20 погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Очень тяжелый сентябрь для нас. Только вчера погибли два мирных жителя. Всего за сентябрь погибло 20 человек, ранены – 185", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, имена этих людей не будут забыты, а их родственникам будут помогать "всем, чем можем".
"Хотел еще раз высказать искренние слова соболезнования всем семьям погибших, всем близким тех, кто ушел от нас... пожелать быстрейшего выздоровления всем нашим раненым, особенно детям, женщинам, людям старшего возраста, и возвращения к своим близким", – добавил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человек
ВСУ за 11 лет убили более 7 тысяч мирных россиян
Не забывается и не прощается: День памяти детей – жертв войны в Донбассе
 
Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьАтаки ВСУАтака ВСУ на БелгородПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за утро
09:37Более 200 человек стали жертвами ВСУ в Белгородской области в сентябре
09:27Крым и Абхазию объединила знаковая выставка Российской галереи искусств
09:15Крымский мост сейчас - очередь растет со стороны Керчи
08:53Бензин в Крыму есть на 69 АЗС - где можно заправиться
08:22Самые высокие задачи: в России отмечают День космических войск
07:37Рейд в Севастополе снова открыт
07:26117 дронов ВСУ сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
07:15В Севастополе закрыли рейд
07:02В Крыму снижаются запасы воды
00:01Дожди и ветер: какой будет погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 4 октября
22:47Ситуация с бензином в Крыму и крушение Ан-2: главное за день
22:29Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности
22:10Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС
21:54Рейд в Севастополе закрыт
21:42Все дома и социальные объекты в Керчи готовы к отопительному сезону
21:19В Крыму на выходных испортится погода
20:58Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель
20:26Досрочная пенсия для педагогов – как это работает в Крыму
Лента новостейМолния