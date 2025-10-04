https://crimea.ria.ru/20251004/bolee-200-chelovek-stali-zhertvami-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-v-sentyabre-1149957561.html

Более 200 человек стали жертвами ВСУ в Белгородской области в сентябре

Более 200 человек стали жертвами ВСУ в Белгородской области в сентябре

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 200 мирных жителей Белгородской области пострадали в сентябре от атак ВСУ, из них 20 погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам главы региона, имена этих людей не будут забыты, а их родственникам будут помогать "всем, чем можем"."Хотел еще раз высказать искренние слова соболезнования всем семьям погибших, всем близким тех, кто ушел от нас... пожелать быстрейшего выздоровления всем нашим раненым, особенно детям, женщинам, людям старшего возраста, и возвращения к своим близким", – добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человек ВСУ за 11 лет убили более 7 тысяч мирных россиян Не забывается и не прощается: День памяти детей – жертв войны в Донбассе

