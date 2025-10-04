Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму есть на 69 АЗС - где можно заправиться - РИА Новости Крым, 04.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251004/benzin-v-krymu-est-na-69-azs---gde-mozhno-zapravitsya-1149956902.html
Бензин в Крыму есть на 69 АЗС - где можно заправиться
Бензин в Крыму есть на 69 АЗС - где можно заправиться - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Бензин в Крыму есть на 69 АЗС - где можно заправиться
Приобрести бензин в Крыму в субботу утром можно на 69 автозаправочных станциях. Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале глава республиканского... РИА Новости Крым, 04.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Приобрести бензин в Крыму в субботу утром можно на 69 автозаправочных станциях. Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.Он напомнил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке региона совместно с федеральным центром утвержден поэтапный план. Как заявил накануне глава Крыма Сергей Аксенов, к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
бензин, топливо, топливо в крыму, крым, новости крыма, юрий гоцанюк, транспорт, азс
Бензин в Крыму есть на 69 АЗС - где можно заправиться

Бензин в Крыму 4 октября есть на 69 АЗС - власти

08:53 04.10.2025 (обновлено: 08:54 04.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Приобрести бензин в Крыму в субботу утром можно на 69 автозаправочных станциях. Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.
Он напомнил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке региона совместно с федеральным центром утвержден поэтапный план.

"С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Как заявил накануне глава Крыма Сергей Аксенов, к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в Крыму
ФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензина
В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
 
БензинТопливоТопливо в КрымуКрымНовости КрымаЮрий ГоцанюкТранспортАЗС
 
