Бензин в Крыму есть на 69 АЗС - где можно заправиться

04.10.2025

Бензин в Крыму есть на 69 АЗС - где можно заправиться

Приобрести бензин в Крыму в субботу утром можно на 69 автозаправочных станциях. Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале глава республиканского...

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Приобрести бензин в Крыму в субботу утром можно на 69 автозаправочных станциях. Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.Он напомнил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке региона совместно с федеральным центром утвержден поэтапный план. Как заявил накануне глава Крыма Сергей Аксенов, к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля

