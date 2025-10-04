https://crimea.ria.ru/20251004/117-dronov-vsu-sbity-za-noch-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1149956548.html

117 дронов ВСУ сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России

117 дронов ВСУ сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 04.10.2025

117 дронов ВСУ сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 15 из них - над Крымом. Об этом сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 04.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 15 из них - над Крымом. Об этом сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских дронов самолетного типа: 27 БПЛА - над территорией Брянской области, 16 БПЛА - над территорией Волгоградской области, по 15 БПЛА - над территориями Курской области и Республики Крым, два - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении ведомства.Также, по данным МО России, еще 11 БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, 10 - над территорией Воронежской области, восемь - над территорией Белгородской области, шесть - над территорией Ленинградской области, четыре - над территорией Калужской области, два - над Новгородской областью и один БПЛА - над территорией Смоленской области.В Ленинградской области атака сопровождалась возгоранием в промзоне."ПВО работает по БПЛА в Киришах. Есть возгорание в промзоне, пожарные службы приступили к тушению", - сообщил губернатор Александр Дрозденко.В Ростовской области атака ВСУ оставила без электроснабжения несколько хуторов. "Ремонтные бригады восстановят энергоснабжение в течение дня"", - заверил губернатор области Юрий Слюсарь.В Воронежской области в результате атаки пострадало промышленное здание — выбито несколько стекол и повреждена кровля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

