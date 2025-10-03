Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 11% - до 405 млрд рублей - РИА Новости Крым, 03.10.2025
ВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 11% - до 405 млрд рублей
ВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 11% - до 405 млрд рублей - РИА Новости Крым, 03.10.2025
ВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 11% - до 405 млрд рублей
Выдача ипотеки в России в сентябре выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 405 миллиарда рублей, сообщает пресс служба ВТБ. РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Выдача ипотеки в России в сентябре выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 405 миллиарда рублей, сообщает пресс служба ВТБ.Также отмечается, что в условиях снижения ключевой ставки Центробанка и улучшения условий рыночной ипотеки в крупнейших банках доля господдержки продолжает постепенно снижаться. В сентябре, по расчетам ВТБ, на льготные программы в общем объеме выдач пришлось 76% по сравнению с 78% в августе и пиковыми 82% в июле. А локомотивом рынка по-прежнему остается "семейная" ипотека.Эксперты ВТБ ожидают, что доля госпрограмм на рынке к концу года плавно сократится до 70%.Всего же по итогам первых трех кварталов года выдача ипотеки в России, по оценкам ВТБ, превысила 2,6 триллиона рублей. Это примерно на треть ниже результата за январь-сентябрь прошлого года, говорится в сообщении."Рынок ипотеки демонстрирует медленное, но поступательное восстановление. По мере снижения ключевой ставки оживляется спрос на вторичное жилье, а сегмент начинает перебалансироваться: снижение доли госпрограмм компенсируется растущим разнообразием рыночных предложений", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
втб, новости, общество, ипотека, жилье

ВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 11% - до 405 млрд рублей

12:15 03.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Кредит - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Выдача ипотеки в России в сентябре выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 405 миллиарда рублей, сообщает пресс служба ВТБ.
"По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре российские банки выдали порядка 405 миллиардов рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 11% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 3% больше, чем в августе нынешнего", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в условиях снижения ключевой ставки Центробанка и улучшения условий рыночной ипотеки в крупнейших банках доля господдержки продолжает постепенно снижаться. В сентябре, по расчетам ВТБ, на льготные программы в общем объеме выдач пришлось 76% по сравнению с 78% в августе и пиковыми 82% в июле. А локомотивом рынка по-прежнему остается "семейная" ипотека.
Эксперты ВТБ ожидают, что доля госпрограмм на рынке к концу года плавно сократится до 70%.
Всего же по итогам первых трех кварталов года выдача ипотеки в России, по оценкам ВТБ, превысила 2,6 триллиона рублей. Это примерно на треть ниже результата за январь-сентябрь прошлого года, говорится в сообщении.
"Рынок ипотеки демонстрирует медленное, но поступательное восстановление. По мере снижения ключевой ставки оживляется спрос на вторичное жилье, а сегмент начинает перебалансироваться: снижение доли госпрограмм компенсируется растущим разнообразием рыночных предложений", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.
