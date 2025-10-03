Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской области - РИА Новости Крым, 03.10.2025
ВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской области
ВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской области - РИА Новости Крым, 03.10.2025
ВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской области
ВСУ атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T12:39
2025-10-03T12:34
оренбургская область
атаки всу
евгений солнцев
новости
происшествия
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.В настоящее время на месте работают экстренные службы, добавил он.Как сообщалось, российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над российскими регионами.
оренбургская область
россия
оренбургская область, атаки всу, евгений солнцев, новости, происшествия, россия
ВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской области

ВСУ атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Оренбургской области - губернатор

12:39 03.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
"На территории региона предпринята попытка атаки вражескими беспилотниками одного из промышленных объектов. Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены", - написал он в своем Telegram-канале.
В настоящее время на месте работают экстренные службы, добавил он.
Как сообщалось, российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над российскими регионами.
Оренбургская область, Атаки ВСУ, Евгений Солнцев, Новости, Происшествия, Россия
 
