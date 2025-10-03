https://crimea.ria.ru/20251003/vsu-atakovali-prompredpriyatie-v-orenburgskoy-oblasti-1149938307.html
ВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской области
2025-10-03T12:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.В настоящее время на месте работают экстренные службы, добавил он.Как сообщалось, российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Белгородскую область: в регионе серьезные перебои со светомМассированным ударом повреждена критическая инфраструктура под ВинницейУдары по Украине: в Полтавской области повреждены энергообъекты
