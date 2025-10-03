https://crimea.ria.ru/20251003/vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-predpriyatiyam-vpk-ukrainy-1149939169.html
Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу,... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T13:21
2025-10-03T13:21
2025-10-03T13:26
министерство обороны рф
украина
удары по украине
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268929_128:17:1196:618_1920x0_80_0_0_b79141ab23bd57e43df8b327dc0980fa.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", - говорится в сводке российского ведомства.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251003/udary-po-ukraine-v-poltavskoy-oblasti-povrezhdeny-energoobekty-1149932370.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268929_193:99:1004:707_1920x0_80_0_0_25e592b259bb7b47cf8fbdf3ebdab3cd.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, украина, удары по украине, новости сво, новости
Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины - Минобороны
13:21 03.10.2025 (обновлено: 13:26 03.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", - говорится в сводке российского ведомства.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.