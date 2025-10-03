Рейтинг@Mail.ru
Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу,... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T13:21
2025-10-03T13:26
министерство обороны рф
украина
удары по украине
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", - говорится в сводке российского ведомства.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины - Минобороны

13:21 03.10.2025 (обновлено: 13:26 03.10.2025)
 
© Министерство обороны РФРакета "Калибр"
Ракета Калибр
© Министерство обороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", - говорится в сводке российского ведомства.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
