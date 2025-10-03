https://crimea.ria.ru/20251003/vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-predpriyatiyam-vpk-ukrainy-1149939169.html

Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", - говорится в сводке российского ведомства.Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

