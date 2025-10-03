https://crimea.ria.ru/20251003/v-simferopole-prostilis-s-predsedatelem-sovdepa-novoy-kakhovki-leontevym-1149950946.html

В Крыму простились с погибшим главой Совдепа Новой Каховки Леонтьевым

В Крыму простились с погибшим главой Совдепа Новой Каховки Леонтьевым

В Крыму простились с погибшим главой Совдепа Новой Каховки Леонтьевым

03.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В соборе Александра Невского в Симферополе в последний путь проводили председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева, погибшего при атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Первого октября Владимир Леонтьев получил серьезное ранение при атаке вражеского дрона "Баба-яга". Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где в этот же день скончался от ран.Владимир Леонтьев работал главой администрации Новокаховского городского округа, затем руководил Советом депутатов Новой Каховки. В последние годы в ходе командировок в Херсонскую область он неоднократно давал интервью военкорам РИА Новости Крым, рассказывая о жизни и развитии региона в составе России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

