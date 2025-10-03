Рейтинг@Mail.ru
В Крыму простились с погибшим главой Совдепа Новой Каховки Леонтьевым - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251003/v-simferopole-prostilis-s-predsedatelem-sovdepa-novoy-kakhovki-leontevym-1149950946.html
В Крыму простились с погибшим главой Совдепа Новой Каховки Леонтьевым
В Крыму простились с погибшим главой Совдепа Новой Каховки Леонтьевым - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Крыму простились с погибшим главой Совдепа Новой Каховки Леонтьевым
В соборе Александра Невского в Симферополе в последний путь проводили председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева, погибшего при атаке ВСУ... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T17:33
2025-10-03T17:51
крым
симферополь
утраты
владимир леонтьев
херсонская область
владимир сальдо
похороны
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149950340_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_5727d716a8764430acc58e757ce7fafc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В соборе Александра Невского в Симферополе в последний путь проводили председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева, погибшего при атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Первого октября Владимир Леонтьев получил серьезное ранение при атаке вражеского дрона "Баба-яга". Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где в этот же день скончался от ран.Владимир Леонтьев работал главой администрации Новокаховского городского округа, затем руководил Советом депутатов Новой Каховки. В последние годы в ходе командировок в Херсонскую область он неоднократно давал интервью военкорам РИА Новости Крым, рассказывая о жизни и развитии региона в составе России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
херсонская область
новая каховка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149950340_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_a030a0baa7e6bdf5ee8e9db06fff79b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, утраты, владимир леонтьев, херсонская область, владимир сальдо, похороны, новая каховка
В Крыму простились с погибшим главой Совдепа Новой Каховки Леонтьевым

В Крыму простились с погибшим председателем Совета депутатов Новой Каховки Леонтьевым

17:33 03.10.2025 (обновлено: 17:51 03.10.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПрощание с председателем Совета депутатов Новой Каховки Владимиром Леонтьевым
Прощание с председателем Совета депутатов Новой Каховки Владимиром Леонтьевым
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В соборе Александра Невского в Симферополе в последний путь проводили председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева, погибшего при атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Первого октября Владимир Леонтьев получил серьезное ранение при атаке вражеского дрона "Баба-яга". Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где в этот же день скончался от ран.

"Владимир Павлович был настоящим патриотом, человеком с твердым характером и открытым сердцем. Он верил в Россию, любил Херсонщину, стоял до конца. Был надежным и честным, всегда рядом с людьми. От всей Херсонской области – глубокие соболезнования родным и близким Владимира Павловича", – написал Сальдо.

Владимир Леонтьев работал главой администрации Новокаховского городского округа, затем руководил Советом депутатов Новой Каховки. В последние годы в ходе командировок в Херсонскую область он неоднократно давал интервью военкорам РИА Новости Крым, рассказывая о жизни и развитии региона в составе России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымСимферопольУтратыВладимир ЛеонтьевХерсонская областьВладимир СальдоПохороныНовая Каховка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Два подростка подорвались на противопехотной мине ВСУ в Горловке
17:46Дом моллюска: как Черное море кормит Крым и всю Россию
17:33В Крыму простились с погибшим главой Совдепа Новой Каховки Леонтьевым
17:26ПСБ запустил в Крыму новый вклад "Богатырская ставка"
17:04Ан-2 полностью разрушен при жесткой посадке – погибли оба пилота
16:53В порту Новороссийска уничтожат неразорвавшийся БЭК
16:40В Крыму курьер обманул пенсионеров на 9,2 млн рублей
16:26Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне
16:15В Севастополе подрались девочки-подростки – идет проверка
16:07Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
15:59Читателю нужно рассказывать истории: мастер-класс для будущих журналистов
15:41Все роли сыграны: памяти Армена Джигарханяна
15:28В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор суда
15:17Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды
15:04Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно
14:54Как в Севастополе готовы к отопительному сезону
14:33Колоссальные потери ВСУ и освобожденные территории - сводка за неделю
14:07С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области
13:39Берег Черного моря повторно очистили от мазута
13:21Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Лента новостейМолния