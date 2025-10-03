https://crimea.ria.ru/20251003/v-simferopole-na-doroge-sgorel-avtobus-1149953081.html
В Симферополе на дороге сгорел автобус
В Симферополе на дороге сгорел автобус - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Симферополе на дороге сгорел автобус
В Симферополе спасатели потушили автобус, который загорелся на проезжей части. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
2025-10-03T18:26
2025-10-03T18:26
2025-10-03T18:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе спасатели потушили автобус, который загорелся на проезжей части. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что транспортное средство вспыхнуло на перекрестке улиц Данилова и Аэрофлотской.С огнем боролись четыре специалиста и одна единица техники.
В Симферополе на дороге сгорел автобус
В Симферополе сгорел автобус
18:26 03.10.2025 (обновлено: 18:44 03.10.2025)