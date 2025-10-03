Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе на дороге сгорел автобус - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе на дороге сгорел автобус
В Симферополе спасатели потушили автобус, который загорелся на проезжей части. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе спасатели потушили автобус, который загорелся на проезжей части. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что транспортное средство вспыхнуло на перекрестке улиц Данилова и Аэрофлотской.С огнем боролись четыре специалиста и одна единица техники.
крым, симферополь, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
18:26 03.10.2025 (обновлено: 18:44 03.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота сотрудников МЧС
Работа сотрудников МЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе спасатели потушили автобус, который загорелся на проезжей части. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Отмечается, что транспортное средство вспыхнуло на перекрестке улиц Данилова и Аэрофлотской.
"Пожар ликвидирован на площади 6 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
С огнем боролись четыре специалиста и одна единица техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияНовости Крыма
 
