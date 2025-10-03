Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подрались девочки-подростки – идет проверка - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251003/v-sevastopole-podralis-devochki-podrostki--idet-proverka---1149948906.html
В Севастополе подрались девочки-подростки – идет проверка
В Севастополе подрались девочки-подростки – идет проверка - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Севастополе подрались девочки-подростки – идет проверка
Прокуратура Севастополя проверяет информацию о конфликте между девочками-подростками в одном из образовательных учреждений города, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T16:15
2025-10-03T16:15
севастополь
происшествия
школа
прокуратура города севастополя
новости севастополя
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149948794_0:71:545:378_1920x0_80_0_0_7592ff46e2e68d64b02fbc4d60ad2fc4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проверяет информацию о конфликте между девочками-подростками в одном из образовательных учреждений города, сообщает пресс-служба ведомства.Обстоятельства конфликта устанавливаются. Прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания участниц конфликта и полноте принимаемых профилактических мер со стороны образовательного учреждения.Следственные органы Крыма ранее возбудили уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней девочки в Евпатории. 15-летняя школьница подвергалась физическому насилию со стороны сверстниц и снимали происходящее на камеру смартфона. Мама потерпевшей утверждает, что органами профилактики должные меры реагирования на ее заявления приняты не были.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149948794_0:20:545:429_1920x0_80_0_0_f4be3b2f5912eb4048db6b82dfad802a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, школа, прокуратура города севастополя, новости севастополя, дети
В Севастополе подрались девочки-подростки – идет проверка

Прокуратура Севастополя проверяет инцидент с конфликтом между девочками-подростками

16:15 03.10.2025
 
© Кадр видео из соцсетейВ Севастополе подрались девочки-подростки
В Севастополе подрались девочки-подростки
© Кадр видео из соцсетей
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проверяет информацию о конфликте между девочками-подростками в одном из образовательных учреждений города, сообщает пресс-служба ведомства.
"В соцмедиа сообщается, что инцидент с применением физической силы произошел с участием учащихся одного из общеобразовательных учреждений города Севастополя. Опубликована видеозапись данной ситуации", - говорится в сообщении.
Обстоятельства конфликта устанавливаются. Прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания участниц конфликта и полноте принимаемых профилактических мер со стороны образовательного учреждения.
Следственные органы Крыма ранее возбудили уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней девочки в Евпатории. 15-летняя школьница подвергалась физическому насилию со стороны сверстниц и снимали происходящее на камеру смартфона. Мама потерпевшей утверждает, что органами профилактики должные меры реагирования на ее заявления приняты не были.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПроисшествияШколаПрокуратура города СевастополяНовости Севастополядети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26Путин: офицеры армии РФ достойно выдержали экзамен на верность Отчизне
16:15В Севастополе подрались девочки-подростки – идет проверка
16:07Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
15:59Читателю нужно рассказывать истории: мастер-класс для будущих журналистов
15:41Все роли сыграны: памяти Армена Джигарханяна
15:28В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор суда
15:17Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды
15:04Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Сибири – что известно
14:54Как в Севастополе готовы к отопительному сезону
14:33Колоссальные потери ВСУ и освобожденные территории - сводка за неделю
14:07С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области
13:39Берег Черного моря повторно очистили от мазута
13:21Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
13:13Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов
12:56В Крыму чиновницу осудили за халатность при покупке квартир сиротам
12:39ВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской области
12:31С учетом мнения людей: в Феодосии благоустроят набережную
12:15ВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 11% - до 405 млрд рублей
11:54В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукции
11:32В Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговор
Лента новостейМолния