В Севастополе подрались девочки-подростки – идет проверка
В Севастополе подрались девочки-подростки – идет проверка - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Севастополе подрались девочки-подростки – идет проверка
Прокуратура Севастополя проверяет информацию о конфликте между девочками-подростками в одном из образовательных учреждений города, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T16:15
2025-10-03T16:15
2025-10-03T16:15
севастополь
происшествия
школа
прокуратура города севастополя
новости севастополя
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проверяет информацию о конфликте между девочками-подростками в одном из образовательных учреждений города, сообщает пресс-служба ведомства.Обстоятельства конфликта устанавливаются. Прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания участниц конфликта и полноте принимаемых профилактических мер со стороны образовательного учреждения.Следственные органы Крыма ранее возбудили уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней девочки в Евпатории. 15-летняя школьница подвергалась физическому насилию со стороны сверстниц и снимали происходящее на камеру смартфона. Мама потерпевшей утверждает, что органами профилактики должные меры реагирования на ее заявления приняты не были.
