https://crimea.ria.ru/20251003/v-krymu-na-vykhodnykh-isportitsya-pogoda-1149947554.html

В Крыму на выходных испортится погода

В Крыму на выходных испортится погода - РИА Новости Крым, 03.10.2025

В Крыму на выходных испортится погода

Погоду в Крыму на выходных изменит очередная циклоническая депрессия, которая принесет ливни и грозы. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий... РИА Новости Крым, 03.10.2025

2025-10-03T21:19

2025-10-03T21:19

2025-10-03T21:19

радио "спутник в крыму"

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крымская погода

погода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149536574_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_bc7e36da2c144e8dea64387e10a0a5c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму на выходных изменит очередная циклоническая депрессия, которая принесет ливни и грозы. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В то время, как в Центральной России кое-где уже заморозки, Крым под конец недели получил от природы очередную порцию солнца и тепла при полном отсутствии осадков, но на выходных погода начнет меняться, сказал синоптик."В субботу ожидаются незначительные перемены. Ситуация на синоптической карте будет определяться теплым сектором очередной циклонической депрессии. Поэтому облачность переменная, местами – в основном на западе полуострова – брызнут короткие дожди", – рассказал Тишковец.Ночью столбики термометров не опустятся ниже +11... +14, а днем еще можно будет рассчитывать и на привычное для бархатного сезона 20-градусное тепло, в частности, в Симферополе будет +19... +22 градуса, отметил Тишковец.При этом ветры развернутся с освежающих северо-восточных на более теплые юго-западные и южные румбы, по силе 4−9 м/с, так что помогут в этот день поддержать уходящее тепло.Однако в воскресенье "ожидается кардинальный разворот", предупреждает метеоролог.Ветры вновь развернутся, на этот раз на северо-западные румбы, причем сила их увеличится до 5 – 10 м/с, а в порывах будет достигать даже 15 метров в секунду.В таких условиях температура днем в воскресенье не превысит +16... +19, что будет точь-в-точь соответствовать многолетней климатической норме для этого времени года, резюмировал синоптик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251003/samyy-teplyy-v-istorii--sentyabr-pobil-pogodnye-rekordy-1149943010.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, погода в крыму