В Крыму на выходных испортится погода - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Крыму на выходных испортится погода
2025-10-03T21:19
2025-10-03T21:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму на выходных изменит очередная циклоническая депрессия, которая принесет ливни и грозы. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В то время, как в Центральной России кое-где уже заморозки, Крым под конец недели получил от природы очередную порцию солнца и тепла при полном отсутствии осадков, но на выходных погода начнет меняться, сказал синоптик."В субботу ожидаются незначительные перемены. Ситуация на синоптической карте будет определяться теплым сектором очередной циклонической депрессии. Поэтому облачность переменная, местами – в основном на западе полуострова – брызнут короткие дожди", – рассказал Тишковец.Ночью столбики термометров не опустятся ниже +11... +14, а днем еще можно будет рассчитывать и на привычное для бархатного сезона 20-градусное тепло, в частности, в Симферополе будет +19... +22 градуса, отметил Тишковец.При этом ветры развернутся с освежающих северо-восточных на более теплые юго-западные и южные румбы, по силе 4−9 м/с, так что помогут в этот день поддержать уходящее тепло.Однако в воскресенье "ожидается кардинальный разворот", предупреждает метеоролог."Если ночью условия достаточно спокойные, с температурой +11... +14, то днем в Крым начнет прорываться холодная фронтальная система, довольно контрастная в температурном поле. Соответственно, она будет сопровождаться скоротечными, но интенсивными ливневыми дождями. Местами даже есть 70%-я вероятность мозаичных гроз", – сказал Тишковец.Ветры вновь развернутся, на этот раз на северо-западные румбы, причем сила их увеличится до 5 – 10 м/с, а в порывах будет достигать даже 15 метров в секунду.В таких условиях температура днем в воскресенье не превысит +16... +19, что будет точь-в-точь соответствовать многолетней климатической норме для этого времени года, резюмировал синоптик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, погода в крыму
В Крыму на выходных испортится погода

В Крыму на выходных солнце и тепло сменят холодные дожди с грозами - ФОБОС

21:19 03.10.2025
 
© РИА Новости
Дождь - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости
Читать в
Дзен Telegram
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:17 Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды
15:17
Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды
 
Радио "Спутник в Крыму" Крым Центр погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец Крымская погода Погода в Крыму
 
