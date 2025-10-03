https://crimea.ria.ru/20251003/v-krymu-kurer-obmanul-pensionerov-na-92-mln-rubley-1149949451.html

В Крыму курьер обманул пенсионеров на 9,2 млн рублей

В Крыму курьер обманул пенсионеров на 9,2 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. 41-летний житель Новороссийска, став курьером дистанционных мошенников, обманул 17 пенсионеров из Севастополя и Симферополя на общую сумму 9,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.В ходе следствия установлено, что мужчина примкнул к группе дистанционных мошенников, получив от организаторов необходимое техническое оборудование.Обвиняемому была отведена роль курьера. Его сообщники звонили пожилым людям через интернет-мессенджеры или стационарную связь и представлялись сотрудниками различных учреждений, организаций и правоохранительных органов. Они убеждали пенсионеров передать денежные средства для "декларирования". Деньги под видом инкассатора забирал курьер, рассказали в прокуратуре.Преступная деятельность была раскрыта благодаря бдительной соседке одного из потерпевших. Узнав, что он собирается отдать свои деньги "инкассатору", женщина обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции прибыли к пенсионеру раньше курьера и задержали злоумышленника, рассказали в ведомстве.В настоящее время обвиняемый в мошенничестве находится под стражей. На его автомобиль и обнаруженные у него денежные средства наложен арест. Уголовное дело передано в суд.Ранее симферопольские правоохранители задержали курьера телефонных мошенников. Злоумышленника поймали после получения 500 тысяч рублей от пенсионерки, которая доверилась "сотруднику правоохранительных органов". Около 6 миллионов рублей похитили телефонные аферисты у пожилых граждан в Феодосии. За это курьер мошенников получил 7 лет колонии строго режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч4,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферисткуВ РФ ужесточат ответственность банков и их сотрудников за мошенничество

