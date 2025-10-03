https://crimea.ria.ru/20251003/v-krymu-benzin-est-na-73-azs--kuda-ekhat-za-toplivom-1149931640.html
В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливом
В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливом - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливом
В пятницу утром приобрести бензин можно на 73 автозаправочных станциях на территории Крыма. Список АЗС опублковал в своем Telegram-канале глава республиканского РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T08:42
2025-10-03T08:42
2025-10-03T08:42
топливо
топливо в крыму
бензин
крым
новости крыма
азс
юрий гоцанюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_2b476cb31ac4af0bfe4405046917aa4d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В пятницу утром приобрести бензин можно на 73 автозаправочных станциях на территории Крыма. Список АЗС опублковал в своем Telegram-канале глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.Он в очередной раз напомнил, что сложности с поставками бензина связаны в основном со снижением объемов производства светлых нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах России, особенностями логистики и необходимостью обеспечения безопасности поставок на полуостров."Правительство Республики Крым совместно с федеральными органами власти предпринимает все необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения региона топливом в полном объеме", – заверил глава крымского правительства.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_23:0:1463:1080_1920x0_80_0_0_d14764368dc8d39125acfc212f1329f7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
топливо, топливо в крыму, бензин, крым, новости крыма, азс, юрий гоцанюк
В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливом
В Крыму в пятницу утром бензин есть на 73 АЗС – Гоцанюк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В пятницу утром приобрести бензин можно на 73 автозаправочных станциях на территории Крыма. Список АЗС опублковал в своем Telegram-канале глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.
"Сегодня на 73 АЗС можно приобрести топливо как за наличный, так и за безналичный расчет. В целях равномерного распределения ресурсов действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки", – написал Гоцанюк.
Он в очередной раз напомнил, что сложности с поставками бензина связаны в основном со снижением объемов производства светлых нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах России, особенностями логистики и необходимостью обеспечения безопасности поставок на полуостров.
"Правительство Республики Крым совместно с федеральными органами власти предпринимает все необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения региона топливом в полном объеме", – заверил глава крымского правительства.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо
на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: