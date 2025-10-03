https://crimea.ria.ru/20251003/v-krymu-benzin-est-na-73-azs--kuda-ekhat-za-toplivom-1149931640.html

В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливом

В пятницу утром приобрести бензин можно на 73 автозаправочных станциях на территории Крыма. Список АЗС опублковал в своем Telegram-канале глава республиканского

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В пятницу утром приобрести бензин можно на 73 автозаправочных станциях на территории Крыма. Список АЗС опублковал в своем Telegram-канале глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.Он в очередной раз напомнил, что сложности с поставками бензина связаны в основном со снижением объемов производства светлых нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах России, особенностями логистики и необходимостью обеспечения безопасности поставок на полуостров."Правительство Республики Крым совместно с федеральными органами власти предпринимает все необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения региона топливом в полном объеме", – заверил глава крымского правительства.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля

