Рейтинг@Mail.ru
В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливом - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251003/v-krymu-benzin-est-na-73-azs--kuda-ekhat-za-toplivom-1149931640.html
В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливом
В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливом - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливом
В пятницу утром приобрести бензин можно на 73 автозаправочных станциях на территории Крыма. Список АЗС опублковал в своем Telegram-канале глава республиканского РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T08:42
2025-10-03T08:42
топливо
топливо в крыму
бензин
крым
новости крыма
азс
юрий гоцанюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_2b476cb31ac4af0bfe4405046917aa4d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В пятницу утром приобрести бензин можно на 73 автозаправочных станциях на территории Крыма. Список АЗС опублковал в своем Telegram-канале глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.Он в очередной раз напомнил, что сложности с поставками бензина связаны в основном со снижением объемов производства светлых нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах России, особенностями логистики и необходимостью обеспечения безопасности поставок на полуостров."Правительство Республики Крым совместно с федеральными органами власти предпринимает все необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения региона топливом в полном объеме", – заверил глава крымского правительства.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_23:0:1463:1080_1920x0_80_0_0_d14764368dc8d39125acfc212f1329f7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливо, топливо в крыму, бензин, крым, новости крыма, азс, юрий гоцанюк
В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливом

В Крыму в пятницу утром бензин есть на 73 АЗС – Гоцанюк

08:42 03.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В пятницу утром приобрести бензин можно на 73 автозаправочных станциях на территории Крыма. Список АЗС опублковал в своем Telegram-канале глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.
"Сегодня на 73 АЗС можно приобрести топливо как за наличный, так и за безналичный расчет. В целях равномерного распределения ресурсов действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки", – написал Гоцанюк.
Он в очередной раз напомнил, что сложности с поставками бензина связаны в основном со снижением объемов производства светлых нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах России, особенностями логистики и необходимостью обеспечения безопасности поставок на полуостров.
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАдреса АЗС в Крыму на 3 октября
Адреса АЗС в Крыму на 3 октября
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Адреса АЗС в Крыму на 3 октября
"Правительство Республики Крым совместно с федеральными органами власти предпринимает все необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения региона топливом в полном объеме", – заверил глава крымского правительства.
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАдреса АЗС в Крыму на 3 октября
Адреса АЗС в Крыму на 3 октября
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Адреса АЗС в Крыму на 3 октября
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в Крыму
ФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензина
В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
 
ТопливоТопливо в КрымуБензинКрымНовости КрымаАЗСЮрий Гоцанюк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:49В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300
09:47Удары по Украине: в Полтавской области повреждены энергообъекты
09:32В Раде оценили выступление Путина на "Валдае"
09:19Крымский мост - ситуация утром в пятницу
08:42В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливом
08:33Праздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый год
07:58О Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове
07:45В Севастополе обезвредили бомбу у мыса Херсонес
07:1320 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
07:12Бахчисарай и соседние села останутся без газа на пять дней
06:41Туристы выбирают Крым для длинных поездок в октябре
06:09В России начинают подбирать "правильные" машины для такси
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 3 октября
23:17Выступление Путина на "Валдае" – главное
23:16Три украинских беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем
22:36"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости
22:34Путин сделал заявление о ядерном оружии
22:10Крымский мост – обстановка к вечеру четверга
21:58Путин анонсировал появление новых систем гиперзвукового оружия
Лента новостейМолния