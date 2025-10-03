https://crimea.ria.ru/20251003/udary-po-ukraine-v-poltavskoy-oblasti-povrezhdeny-energoobekty-1149932370.html
Удары по Украине: в Полтавской области повреждены энергообъекты
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Полтавской области Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил глава местной областной военной администрации Владимир Когут. В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Полтавской области. Он уточнил, что пострадавших нет.Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Днепропетровске и Одессе. В Киеве была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Полтавской области Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил глава местной областной военной администрации Владимир Когут.
В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Полтавской области.
"Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры", - написал Когут в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших нет.
Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Днепропетровске и Одессе. В Киеве была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
