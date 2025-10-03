https://crimea.ria.ru/20251003/u-krymskogo-mosta-k-vecheru-pyatnitsy-vytyanulis-ocheredi-s-obeikh-storon-1149953737.html

У Крымского моста к вечеру пятницы вытянулись очереди с обеих сторон

У Крымского моста к вечеру пятницы вытянулись очереди с обеих сторон - РИА Новости Крым, 03.10.2025

У Крымского моста к вечеру пятницы вытянулись очереди с обеих сторон

К вечеру пятницы у Крымского моста образовались заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 03.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста образовались заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 19:00.Очереди со стороны Керчи образовались в пятницу утром и росли каждый час. К 16:00 на выезде из Крыма ожидали 610 машин.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

