Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу
https://crimea.ria.ru/20251003/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1149899596.html
Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу
Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
2025-10-03T00:01
2025-10-03T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +21...23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке, переменная облачность, временами дождь, ночью температура воздуха составит +10...+14, днем +19...+22 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251002/na-krymu-zashtormit-1149908795.html
Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 03.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Голубь у фонтана - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, в горах +5…8; днем +17…22, в горах +12…16", – уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +20...22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +21...23.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке, переменная облачность, временами дождь, ночью температура воздуха составит +10...+14, днем +19...+22 градуса.
