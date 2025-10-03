https://crimea.ria.ru/20251003/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1149899596.html
Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +21...23.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке, переменная облачность, временами дождь, ночью температура воздуха составит +10...+14, днем +19...+22 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, в горах +5…8; днем +17…22, в горах +12…16", – уточнили синоптики.
