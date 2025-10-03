https://crimea.ria.ru/20251003/situatsiya-s-benzinom-v-krymu-i-krushenie-an-2-glavnoe-za-den-1149954594.html

Ситуация с бензином в Крыму и крушение Ан-2: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 разбился в Красноярском крае – погибли два пилота. Власти Крыма пообещали полное обеспечение региона бензином к концу октября. Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. ВСУ убили 225 российских детей и около 7 тысяч мирных взрослых граждан России за 11 лет. В Крыму простились с погибшим председателем Совета депутатов Новой Каховки Владимиром Леонтьевым.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение Ан-2Самолет Ан-2 авиакомпании "Борус" в пятницу совершил жесткую посадку в районе поселка Танзыбей Красноярского края. На его борту находилось два пилота. По информации Межгосударственного авиационного комитета (МАК), оба пилота погибли. Воздушное судно разрушено. Обеспечение Крыма бензиномПотребность Крыма в бензине должна быть полностью покрыта к концу октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, после консультаций с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой Минтопэнерго РФ Сергеем Цивилевым принято решение об урегулировании ситуации с топливом в Крыму в три этапа.До 10 октября – в Крыму сохранятся количество автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, и норматив по продаже бензина в объеме 20 литров в одни руки.На втором этапе количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено.Третий этап предусматривает, что с 20 октября число таких заправок в республике дополнительно возрастет.Удар по украинскому ВПКРоссийские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Цели были поражены высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками, уточнили в Минобороны РФ.Гибель мирных россиян от рук ВСУБоевики ВСУ за 11 лет убили 7420 мирных граждан России, в том числе 225 детей, сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Эдуард Кабурнеев.Всего от агрессии украинских неонацистов с 2014 года пострадали 27 тысяч жителей России. СК за этот период возбудил 8 167 дел о преступлениях киевского режима. Обвинительные приговоры постановлены в отношении 674 лиц. На данный момент заочно к ответственности привлечены 1004 иностранных гражданина. Уже завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145-и состоялись обвинительные приговоры.Прощание с Владимиром ЛеонтьевымВ соборе Александра Невского в Симферополе в последний путь проводили председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева.Он погиб 1 октября в результате удара украинского беспилотника "Баба-яга". В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, где в этот же день скончался от ран.Владимир Павлович был настоящим патриотом, человеком с твердым характером и открытым сердцем, верил в Россию, любил Херсонщину, был надежным и честным, всегда рядом с людьми, отметил губернатор региона Владимир Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

