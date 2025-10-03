Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с бензином в Крыму и крушение Ан-2: главное за день - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251003/situatsiya-s-benzinom-v-krymu-i-krushenie-an-2-glavnoe-za-den-1149954594.html
Ситуация с бензином в Крыму и крушение Ан-2: главное за день
Ситуация с бензином в Крыму и крушение Ан-2: главное за день - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Ситуация с бензином в Крыму и крушение Ан-2: главное за день
Самолет Ан-2 разбился в Красноярском крае – погибли два пилота. Власти Крыма пообещали полное обеспечение региона бензином к концу октября. Армия России нанесла РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T22:47
2025-10-03T22:47
главное за день
россия
крым
новые регионы россии
украина
в мире
новости
новости крыма
бензин
топливо в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131280494_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_dcf6d18ff874a817224ddc5e5171794d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 разбился в Красноярском крае – погибли два пилота. Власти Крыма пообещали полное обеспечение региона бензином к концу октября. Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. ВСУ убили 225 российских детей и около 7 тысяч мирных взрослых граждан России за 11 лет. В Крыму простились с погибшим председателем Совета депутатов Новой Каховки Владимиром Леонтьевым.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение Ан-2Самолет Ан-2 авиакомпании "Борус" в пятницу совершил жесткую посадку в районе поселка Танзыбей Красноярского края. На его борту находилось два пилота. По информации Межгосударственного авиационного комитета (МАК), оба пилота погибли. Воздушное судно разрушено. Обеспечение Крыма бензиномПотребность Крыма в бензине должна быть полностью покрыта к концу октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, после консультаций с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой Минтопэнерго РФ Сергеем Цивилевым принято решение об урегулировании ситуации с топливом в Крыму в три этапа.До 10 октября – в Крыму сохранятся количество автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, и норматив по продаже бензина в объеме 20 литров в одни руки.На втором этапе количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено.Третий этап предусматривает, что с 20 октября число таких заправок в республике дополнительно возрастет.Удар по украинскому ВПКРоссийские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Цели были поражены высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками, уточнили в Минобороны РФ.Гибель мирных россиян от рук ВСУБоевики ВСУ за 11 лет убили 7420 мирных граждан России, в том числе 225 детей, сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Эдуард Кабурнеев.Всего от агрессии украинских неонацистов с 2014 года пострадали 27 тысяч жителей России. СК за этот период возбудил 8 167 дел о преступлениях киевского режима. Обвинительные приговоры постановлены в отношении 674 лиц. На данный момент заочно к ответственности привлечены 1004 иностранных гражданина. Уже завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145-и состоялись обвинительные приговоры.Прощание с Владимиром ЛеонтьевымВ соборе Александра Невского в Симферополе в последний путь проводили председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева.Он погиб 1 октября в результате удара украинского беспилотника "Баба-яга". В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, где в этот же день скончался от ран.Владимир Павлович был настоящим патриотом, человеком с твердым характером и открытым сердцем, верил в Россию, любил Херсонщину, был надежным и честным, всегда рядом с людьми, отметил губернатор региона Владимир Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251003/v-krymu-zaderzhali-muzhchinu-za-sliv-dannykh-o-pozitsiyakh-zrk-s-300-1149932498.html
https://crimea.ria.ru/20251003/v-rossii-nachinayut-podbirat-pravilnye-mashiny-dlya-taksi-1149918114.html
https://crimea.ria.ru/20251003/udary-po-ukraine-v-poltavskoy-oblasti-povrezhdeny-energoobekty-1149932370.html
https://crimea.ria.ru/20251003/dva-podrostka-podorvalis-na-protivopekhotnoy-mine-vsu-v-gorlovke-1149952912.html
https://crimea.ria.ru/20251003/s-kakimi-problemami-obraschayutsya-k-ombudsmenu-zhiteli-khersonskoy-oblasti-1149939903.html
россия
крым
новые регионы россии
украина
красноярский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131280494_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_9bbe150f81e6d82955f42ed77c2d00a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, россия, крым, новые регионы россии, украина, в мире, новости, новости крыма, бензин, топливо в крыму, красноярский край
Ситуация с бензином в Крыму и крушение Ан-2: главное за день

Программа обеспечения Крыма бензином и крушение Ан-2 в Сибири – главное за день

22:47 03.10.2025
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Самолет Ан-2 разбился в Красноярском крае – погибли два пилота. Власти Крыма пообещали полное обеспечение региона бензином к концу октября. Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. ВСУ убили 225 российских детей и около 7 тысяч мирных взрослых граждан России за 11 лет. В Крыму простились с погибшим председателем Совета депутатов Новой Каховки Владимиром Леонтьевым.
О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крушение Ан-2

Самолет Ан-2 авиакомпании "Борус" в пятницу совершил жесткую посадку в районе поселка Танзыбей Красноярского края. На его борту находилось два пилота. По информации Межгосударственного авиационного комитета (МАК), оба пилота погибли. Воздушное судно разрушено.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
09:49
В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300

Обеспечение Крыма бензином

Потребность Крыма в бензине должна быть полностью покрыта к концу октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, после консультаций с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой Минтопэнерго РФ Сергеем Цивилевым принято решение об урегулировании ситуации с топливом в Крыму в три этапа.
До 10 октября – в Крыму сохранятся количество автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, и норматив по продаже бензина в объеме 20 литров в одни руки.
На втором этапе количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено.
Третий этап предусматривает, что с 20 октября число таких заправок в республике дополнительно возрастет.
Шашки на автомобилях такси нового терминала аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
06:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
В России начинают подбирать "правильные" машины для такси

Удар по украинскому ВПК

Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Цели были поражены высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками, уточнили в Минобороны РФ.
Пожарный на Украине
09:47
Удары по Украине: в Полтавской области повреждены энергообъекты

Гибель мирных россиян от рук ВСУ

Боевики ВСУ за 11 лет убили 7420 мирных граждан России, в том числе 225 детей, сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Эдуард Кабурнеев.
Всего от агрессии украинских неонацистов с 2014 года пострадали 27 тысяч жителей России. СК за этот период возбудил 8 167 дел о преступлениях киевского режима. Обвинительные приговоры постановлены в отношении 674 лиц. На данный момент заочно к ответственности привлечены 1004 иностранных гражданина. Уже завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145-и состоялись обвинительные приговоры.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
18:10
Два подростка подорвались на противопехотной мине ВСУ в Горловке

Прощание с Владимиром Леонтьевым

В соборе Александра Невского в Симферополе в последний путь проводили председателя Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева.
Он погиб 1 октября в результате удара украинского беспилотника "Баба-яга". В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, где в этот же день скончался от ран.
Владимир Павлович был настоящим патриотом, человеком с твердым характером и открытым сердцем, верил в Россию, любил Херсонщину, был надежным и честным, всегда рядом с людьми, отметил губернатор региона Владимир Сальдо.
Омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев
14:07
С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньРоссияКрымНовые регионы РоссииУкраинаВ миреНовостиНовости КрымаБензинТопливо в КрымуКрасноярский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:47Ситуация с бензином в Крыму и крушение Ан-2: главное за день
22:29Цены на говядину в мире бьют рекорды 65-летней давности
22:10Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС
21:54Рейд в Севастополе закрыт
21:42Все дома и социальные объекты в Керчи готовы к отопительному сезону
21:19В Крыму на выходных испортится погода
20:58Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель
20:26Досрочная пенсия для педагогов – как это работает в Крыму
20:03Что происходит с мобильным интернетом и связью в Запорожской области
19:49В Севастополе аферисты заработали четыре миллиона рублей за 48 часов
19:29Заслуженный и народный русский армянин. Каким был Армен Джигарханян
19:06У Крымского моста к вечеру пятницы вытянулись очереди с обеих сторон
18:59Призыв к геноциду: в Крыму ответили на угрозы Британии
18:41Крым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октября
18:26В Симферополе на дороге сгорел автобус
18:10Два подростка подорвались на противопехотной мине ВСУ в Горловке
17:46Дом моллюска: как Черное море кормит Крым и всю Россию
17:33В Крыму простились с погибшим главой Совдепа Новой Каховки Леонтьевым
17:26ПСБ запустил в Крыму новый вклад "Богатырская ставка"
17:04Ан-2 полностью разрушен при жесткой посадке – погибли оба пилота
Лента новостейМолния